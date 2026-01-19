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Απουσία της Δανίας από το Νταβός εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις
14:52 - 19 Ιαν 2026

Απουσία της Δανίας από το Νταβός εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφαση να μην εκπροσωπηθεί στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός έλαβε η δανική κυβέρνηση, καθώς η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γροιλανδία λαμβάνει νέες διαστάσεις και δοκιμάζει τις διατλαντικές σχέσεις. Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης, με φόντο τις πρόσφατες δηλώσεις και απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωσή του προς το Bloomberg, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διευκρίνισε ότι η πρόσκληση προς τη Δανία είχε απευθυνθεί κανονικά. «Φέτος προσκλήθηκαν εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή τους αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της ίδιας της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Δανία δεν θα έχει παρουσία στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία κλιμακώθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες απειλές επιβολής δασμών σε προϊόντα από οκτώ χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ώθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο αντιμέτρων, με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας έως και 93 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου, από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθεί δασμός 10% σε συγκεκριμένα προϊόντα, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% από τον Ιούνιο, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με τη Δανία για την «αγορά της Γροιλανδίας». Η αναφορά αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η Κοπεγχάγη έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η απουσία της δανικής κυβέρνησης από το Νταβός ερμηνεύεται από διπλωματικές πηγές ως σαφές πολιτικό μήνυμα, σε μια στιγμή που οι σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Το κατά πόσο η αντιπαράθεση αυτή θα οδηγήσει σε ευρύτερη εμπορική σύγκρουση ή σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.

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