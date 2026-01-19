Το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκι για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ενοποίηση

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου του Άαχεν, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους να παραμείνει ισχυρή και επίκαιρη σε ένα ολοένα και πιο σκληρό παγκόσμιο περιβάλλον.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ο Ντράγκι είναι ο νικητής για το 2026, επικαλούμενοι τις «ιστορικές υπηρεσίες» του στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και τον ανανεωμένο ρόλο του στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της Ένωσης. Η επίσημη απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου.

Η χρονική συγκυρία της βράβευσης θεωρείται κάθε άλλο παρά τυχαία. Η Ευρώπη κινδυνεύει να μετατραπεί σε «πιόνι στο παιχνίδι άλλων δυνάμεων» αν δεν κατορθώσει να διασφαλίσει την κυριαρχία της, προειδοποίησε η επιτροπή του βραβείου, υπογραμμίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική ισχύς αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια πραγματικά κυρίαρχη Ευρώπη.

«Ο Μάριο Ντράγκι διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και η Έκθεση Ντράγκι του 2024 χαράσσει τα σχέδια που απαιτούνται για να διασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε η επιτροπή.

Η λεγόμενη Έκθεση Ντράγκι, που καλεί σε «ριζική αλλαγή» του τρόπου λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στη διαχείριση κρίσεων. «Αυτός ο νέος κόσμος δεν είναι επιεικής μαζί μας», είχε προειδοποιήσει ο Ντράγκι πέρυσι. «Δεν περιμένει αργές, συλλογικές τελετουργίες».

Η επιτροπή του Καρλομάγνου κάλεσε τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουν «άμεσα» τις συστάσεις της έκθεσης, παρουσιάζοντάς την ως σχέδιο επιβίωσης και όχι ως ακόμη ένα έγγραφο των Βρυξελλών.

Το Βραβείο Καρλομάγνου απονέμεται σε πρόσωπα ή θεσμούς που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ευρωπαϊκή ενότητα, ειρήνη και ολοκλήρωση. Μεταξύ των πρόσφατων βραβευθέντων συγκαταλέγονται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός, ο αρχιραββίνος Πίνχας Γκόλντσμιντ και οι εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης, καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ντράγκι θεωρούνταν εδώ και χρόνια σχεδόν βέβαιος υποψήφιος, ιδιαίτερα μετά τη θρυλική του δέσμευση να κάνει «ό,τι χρειαστεί» ως πρόεδρος της ΕΚΤ στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους το 2012 — μια φράση που πιστώνεται ευρέως με τη διάσωση του ενιαίου νομίσματος.

Έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ΕΚΤ το 2019, ο 78χρονος σήμερα Ντράγκι κλήθηκε από τον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας στην Ιταλία, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Κόντε. Η επιτυχία του στη διαχείριση της πανδημίας και στην επανεκκίνηση της οικονομίας ήταν τέτοια ώστε το περιοδικό The Economist ανακήρυξε την Ιταλία «Χώρα της Χρονιάς» για το 2021, αποδίδοντας τα εύσημα στην ηγεσία του.