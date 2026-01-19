Ιράν: Ανοίγει σταδιακά το διαδίκτυο μετά το αιματηρό μπλακάουτ των διαδηλώσεων

Το Ιράν αναμένεται να προχωρήσει εντός της εβδομάδας σε σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έντεκα ημέρες μετά το εκτεταμένο μπλακάουτ που επέβαλαν οι Αρχές εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

«Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα επανέλθει σταδιακά στη φυσιολογική της λειτουργία μέσα στην εβδομάδα», δήλωσε τη Δευτέρα (19/1) στην κρατική τηλεόραση ο Χοσεΐν Αφσίν, αντιπρόεδρος του Ιράν αρμόδιος για θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και οικονομίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, Εμπραχίμ Αζίζι, είχε επισημάνει ότι τα ανώτατα όργανα ασφαλείας θα αποφασίσουν τις επόμενες ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών, διευκρινίζοντας πως αυτή θα πραγματοποιηθεί «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Παράλληλα, ο σκληροπυρηνικός βουλευτής Χαμίντ Ρασαεΐ υποστήριξε ότι οι Αρχές όφειλαν εξαρχής να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ περί ενός «ανεξέλεγκτου κυβερνοχώρου».

Κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν των πιο βίαιων επεισοδίων, οι ιρανικές επικοινωνίες -συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και των διεθνών τηλεφωνικών συνδέσεων- διακόπηκαν σε μεγάλο βαθμό. Έκτοτε, το μπλακάουτ έχει χαλαρώσει μερικώς, επιτρέποντας την εμφάνιση αναφορών και λογαριασμών που κάνουν λόγο για εκτεταμένη χρήση βίας κατά διαδηλωτών.

Παρέμβαση στην κρατική τηλεόραση

Ένα ακόμη σημάδι της δυσκολίας των Αρχών να ελέγξουν την κατάσταση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (18/1), όταν η κρατική τηλεόραση φάνηκε να παραβιάζεται, προβάλλοντας για λίγα λεπτά αποσπάσματα με ομιλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρεζά Παχλαβί, εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος καλούσε τους Ιρανούς σε εξέγερση.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης εμφανίστηκε στην οθόνη ο τίτλος «Τα πραγματικά νέα της ιρανικής εθνικής επανάστασης», ενώ προβλήθηκαν μηνύματα του Παχλαβί, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος που κυβερνά τη χώρα από την επανάσταση του 1979, η οποία ανέτρεψε τον πατέρα του.

Ο Ρεζά Παχλαβί προβάλλεται ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της αντιπολίτευσης και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Ιράν, αν και παραμένει ασαφές το εύρος της πραγματικής στήριξης που απολαμβάνει στο εσωτερικό της χώρας.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στους δρόμους του Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό εκτονωθεί, περίπου μία εβδομάδα μετά την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000, εκ των οποίων περίπου 500 ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Οι σφοδρότερες συγκρούσεις καταγράφηκαν κυρίως σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας. Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Δύση κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τις Αρχές ότι χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών για να καταπνίξουν τη διαφωνία, ενώ οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν υποστηρίζουν ότι ένοπλες ομάδες, υποκινούμενες από ξένες δυνάμεις, επιτέθηκαν σε νοσοκομεία και τεμένη.

Ο απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά κατά πολύ εκείνον προηγούμενων αντικυβερνητικών εξεγέρσεων που καταστάλθηκαν το 2009 και το 2022. Η ένταση της βίας είχε οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε επανειλημμένες απειλές στρατιωτικής επέμβασης, τις οποίες ωστόσο έχει μετριάσει μετά την αποκλιμάκωση των αιματηρών επεισοδίων.