Διεθνείς διακρίσεις για τα Three Cents

Τα Three Cents, premium mixers πουανήκουν στο 24/7 χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον, κατέκτησαν την πρώτη θέση στην κατηγορία Top Trending Mixer στο ετήσιο Brands Report των World’s 50 Best Bars του κορυφαίου κλαδικού περιοδικού «Drinks International».

Παράλληλα, τα Three Cents σημείωσαν άνοδο τριών θέσεων και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Top Selling Mixer. Τ ο «World's 50 Best Bars Brands Report» του «Drinks Internatio nal»αποτελεί μια ετήσια έρευνα του θεσμού World’s 50 BestBars Awa rds, με τη συμμετοχή κορυφαίων bars από όλο τον κόσμο, η οποία καταγράφει τα πιο δημοφιλή και εμπορικά επιτυχημένα brands του κλάδου.

To brand Three Cents, «παρών» στη διοργάνωση από το 2016, παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, έχοντας κατακτήσει την περσινή χρονιά τη 2η θέση στην κατηγορία Top Trending Mixer και την 5η θέση στην κατηγορία Top Selling Mixer, αν τίστοιχα.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τα Three Cents premium mixers, καθώς κυκλοφόρησαν την καινοτόμογεύση Fig Leaf Soda π ου κέρδισε πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον της διεθνούς bartending κοινότητας, εμπνέοντας bartenders στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και παγκοσμίως, και καθιερώθηκε ως μία από τις σταθερές επιλογές των bartenders. Παράλληλα, η συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα του cocktail Palo ma ανέδειξε το Three CentsPink Grapefruit Soda ως βασικό συστατικό για τηνπαρασκευή του, ενώ οι στρατηγικές συνεργασίες του brandενίσχυσαν περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία.

Ο Γιώργος Μπάγκος Γενικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Three Cents, δήλωσε: «Είναι πάντα τιμή μας να συμπεριλαμβανόμαστε στο τόσο σημαντικό “The World's50 Best Bars Annual Brands Report” · το γεγονός όμως ότι φέτος κατακτήσαμε μια τόσο υψηλή θέση αποτελεί για το brand μία στιγμή ιδιαίτερης υπερηφάνειας . Το 2025 υπήρξεμία εξαιρετική χρονιά για την Three Cents και συνεχίζουμεδυναμικά να εξελισσόμαστε και να προχωράμε μπροστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους για τη στήριξη και την αναγνώριση που με συνέπεια επιδιώκαμε και στην οποία πάντα πιστεύαμε».