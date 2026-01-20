ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνείς διακρίσεις για τα Three Cents
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08:24 - 20 Ιαν 2026

Διεθνείς διακρίσεις για τα Three Cents

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Three Cents, premium mixers πουανήκουν στο 24/7 χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον, κατέκτησαν την πρώτη θέση στην κατηγορία Top Trending Mixer στο ετήσιο Brands Report των World’s 50 Best Bars του κορυφαίου κλαδικού περιοδικού «Drinks International».

Παράλληλα, τα Three Cents σημείωσαν άνοδο τριών θέσεων και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Top Selling Mixer. Το «World's 50 Best Bars Brands Report» του «Drinks International»αποτελεί μια ετήσια έρευνα του θεσμού World’s 50 BestBars Awards, με τη συμμετοχή κορυφαίων bars από όλο τον κόσμο, η οποία καταγράφει τα πιο δημοφιλή και εμπορικά επιτυχημένα brands του κλάδου.

To brand Three Cents, «παρών» στη διοργάνωση από το 2016, παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, έχοντας κατακτήσει την περσινή χρονιά τη 2η θέση στην κατηγορία Top Trending Mixer και την 5η θέση στην κατηγορία Top Selling Mixer, αντίστοιχα.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τα Three Cents premium mixers, καθώς κυκλοφόρησαν την καινοτόμογεύση Fig Leaf Soda που κέρδισε πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον της διεθνούς bartending κοινότητας, εμπνέοντας bartenders στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και παγκοσμίως, και καθιερώθηκε ως μία από τις σταθερές επιλογές των bartenders. Παράλληλα, η συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα του cocktail Paloma ανέδειξε το Three CentsPink Grapefruit Soda ως βασικό συστατικό για τηνπαρασκευή του, ενώ οι στρατηγικές συνεργασίες του brandενίσχυσαν περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία.

Ο Γιώργος Μπάγκος Γενικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Three Cents, δήλωσε: «Είναι πάντα τιμή μας να συμπεριλαμβανόμαστε στο τόσο σημαντικό “The World's50 Best Bars Annual Brands Report” · το γεγονός όμως ότι φέτος κατακτήσαμε μια τόσο υψηλή θέση αποτελεί για το brand μία στιγμή ιδιαίτερης υπερηφάνειας. Το 2025 υπήρξεμία εξαιρετική χρονιά για την Three Cents και συνεχίζουμεδυναμικά να εξελισσόμαστε και να προχωράμε μπροστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους για τη στήριξη και την αναγνώριση που με συνέπεια επιδιώκαμε και στην οποία πάντα πιστεύαμε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Πάουελ για την υπόθεση Κουκ – «Στα όρια» η ανεξαρτησία της Fed
Ειδήσεις

Στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Πάουελ για την υπόθεση Κουκ – «Στα όρια» η ανεξαρτησία της Fed

Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα για να πείσω τις ΗΠΑ ότι η πολιτική τους δεν τις συμφέρει
Πολιτική

Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα για να πείσω τις ΗΠΑ ότι η πολιτική τους δεν τις συμφέρει

Η πολιτική των τελεσιγράφων: Ο Τραμπ σπρώχνει την Ευρώπη σε εμπορικό πόλεμο με φόντο τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

Η πολιτική των τελεσιγράφων: Ο Τραμπ σπρώχνει την Ευρώπη σε εμπορικό πόλεμο με φόντο τη Γροιλανδία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ολοκληρώνεται το έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου
Περιβάλλον

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ολοκληρώνεται το έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Με νέες ιδέες στη HORECA
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Με νέες ιδέες στη HORECA

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποιεί έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποιεί έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ.
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης και Διαμαντοπούλου διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ