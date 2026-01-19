Ισπανία - Σάντσεθ: Ακυρώνει Νταβός και κηρύσσει τριήμερο πένθος για τη σιδηροδρομική τραγωδία

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι.

Ο Σάντσεθ, που βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας, δεσμεύτηκε για «εξονυχιστική και απολύτως διαφανή έρευνα», τονίζοντας πως «θα βρούμε την αλήθεια». Λόγω της τραγωδίας, ο Ισπανός πρωθυπουργός ακύρωσε όλες τις σημερινές του υποχρεώσεις και δεν θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν αντίθετα κινούμενο συρμό της κρατικής εταιρείας Renfe. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Iryo, το τρένο είχε κατασκευαστεί το 2022 και ο τελευταίος έλεγχός του είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Στο τρένο επέβαιναν 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και ένας μηχανοδηγός.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, ανέφερε ότι τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες». Ο ίδιος επεσήμανε ότι τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και χαρακτήρισε τις συνθήκες «πολύ παράξενες», διερωτώμενος πώς ένα τόσο σοβαρό γεγονός μπορεί να συμβεί σε ευθεία γραμμή, σε ανακαινισμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, με σχεδόν καινούργιο τρένο.

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα, διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε ο Πουέντε, ανακοινώνοντας ότι θα συσταθεί αρμόδια επιτροπή για να εξετάσει λεπτομερώς τα γεγονότα.

Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE, διαβεβαίωσε ότι «το ανθρώπινο λάθος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί» και έκανε λόγο επίσης για «περίεργες συνθήκες», προσθέτοντας ότι η πλήρης διερεύνηση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τη χώρα, με τις αρχές να δεσμεύονται για πλήρη διαφάνεια και την κοινωνία να θρηνεί τα θύματα του δυστυχήματος, ενώ οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις για το πώς συνέβη ένα τόσο σπάνιο και καταστροφικό γεγονός.