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Reuters για σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Κομβικό εύρημα ένας σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες
Ειδήσεις
17:20 - 19 Ιαν 2026

Reuters για σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Κομβικό εύρημα ένας σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό εύρημα στην έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία αποτελεί ένας σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από πηγή με γνώση της υπόθεσης, τα στοιχεία που προέκυψαν από την τεχνική επιθεώρηση καταδεικνύουν ότι η φθορά στο συγκεκριμένο σύνδεσμο δεν είναι πρόσφατη, αλλά υπήρχε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σπασμένος σύνδεσμος χαρακτηρίζεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, ο τεχνικός έλεγχος του συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν εντόπισε οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία.

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