Reuters για σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Κομβικό εύρημα ένας σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από πηγή με γνώση της υπόθεσης, τα στοιχεία που προέκυψαν από την τεχνική επιθεώρηση καταδεικνύουν ότι η φθορά στο συγκεκριμένο σύνδεσμο δεν είναι πρόσφατη, αλλά υπήρχε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σπασμένος σύνδεσμος χαρακτηρίζεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.
Παράλληλα, όπως σημειώνεται, ο τεχνικός έλεγχος του συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν εντόπισε οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία.