Φον ντερ Λάιεν: Εργαζόμαστε πάνω σε ένα πακέτο για στήριξη της ασφάλειας στην Αρκτική

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη (20/1) ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ επεξεργάζεται ένα πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και προειδοποίησε ότι οι δασμοί που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με τη Γροιλανδία αποτελούν λάθος.

«Η ασφάλεια στην Αρκτική μπορεί να επιτευχθεί μόνο συλλογικά και γι’ αυτό οι προτεινόμενοι πρόσθετοι δασμοί είναι λάθος, ιδιαίτερα μεταξύ μακροχρόνιων συμμάχων», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμφωνήσει σε μια εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο και, στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις, μια συμφωνία είναι συμφωνία», πρόσθεσε.

«Η διολίσθησή μας σε έναν καθοδικό φαύλο κύκλο θα ωφελούσε μόνο τους ανταγωνιστές που και οι δύο είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε εκτός του στρατηγικού τοπίου. Γι’ αυτό και η απάντησή μας θα είναι αταλάντευτη, ενιαία και αναλογική».

Ο Τραμπ έχει εντείνει από τη μεριά του τις προσπάθειές του να αποσπάσει την κυριαρχία της Γροιλανδίας από τη Δανία, γεγονός που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει την υιοθέτηση αντίμετρων.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στον Άνω Βορρά.

«Εργαζόμαστε πάνω σε ένα πακέτο για τη στήριξη της ασφάλειας στην Αρκτική», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει μια «μαζική ευρωπαϊκή επενδυτική ώθηση στη Γροιλανδία», με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και των υποδομών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής πρόσθεσε επίσης ότι η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους για τη συνολική ασφάλεια στην Αρκτική, σημειώνοντας ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση των αμυντικών δαπανών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη «ευρωπαϊκής ικανότητας παγοθραυστικών και άλλου εξοπλισμού ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια στην Αρκτική».