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Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε πολικές θερμοκρασίες
Ειδήσεις
13:48 - 20 Ιαν 2026

Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε πολικές θερμοκρασίες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας νωρίς το πρωί της Τρίτης (20/1), διακόπτοντας την παροχή ρεύματος και θέρμανσης σε χιλιάδες πολυκατοικίες στο Κίεβο, εν μέσω παγωμένων θερμοκρασιών, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έκοψαν την παροχή θέρμανσης σε 5.635 πολυώροφα κτίρια κατοικιών.

Ένα άτομο τραυματίστηκε, συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε σχολικό κτίριο και η υδροδότηση διακόπηκε στη αριστερή όχθη της πόλης των περισσότερων από 3 εκατομμυρίων κατοίκων, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Οι περιφερειακές αρχές ανέφεραν ότι μία ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, ενώ δύο πρατήρια καυσίμων υπέστησαν ζημιές.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη επίθεση κατά του ενεργειακού τομέα και άλλων κρίσιμων υποδομών της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσα στον τρέχοντα μήνα, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ κάτω από το μηδέν.

«Χιλιάδες σπίτια στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση σε εξωτερικές θερμοκρασίες -15°C, μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, σε μήνυμά του στο X.

«Η βάρβαρη επίθεση του (Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν σήμερα το πρωί αποτελεί ένα ξύπνημα για τους ηγέτες του κόσμου που συγκεντρώνονται στο Νταβός: η στήριξη του ουκρανικού λαού είναι άμεση ανάγκη».

Καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης δεν έχουν φέρει μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα, παρά την πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόσο στο Κίεβο, όσο και στη Μόσχα.

Το Κίεβο ήδη υπέφερε από σοβαρές διακοπές ρεύματος και θέρμανσης μετά από προηγούμενες επιθέσεις στην πόλη στις αρχές Ιανουαρίου, με δεκάδες συνεργεία επισκευών να εργάζονται αδιάκοπα για πάνω από μία εβδομάδα προκειμένου να αποκατασταθεί η παροχή στους κατοίκους.

Ο Κλίτσκο τόνισε ότι από τα κτίρια που επλήγησαν στην τελευταία επίθεση, το 80% είχε ήδη πληγεί από την προηγούμενη.

Ο βουλευτής του κόμματος Holos, Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ, δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι το γραφείο υποστήριξης του κοινοβουλίου θα λειτουργήσει σήμερα εξ αποστάσεως λόγω έλλειψης νερού και θέρμανσης στο κτίριο. Δεν ήταν προγραμματισμένες συνεδριάσεις της Βουλής την Τρίτη.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές στις περιφέρειες Βίνιτσια, Ντνίπρο, Οδησσό, Ζαπορίζια, Πολτάβα και Σούμι, σύμφωνα με τον Σιμπίχα.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 13:52
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