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Τουρκία: Στο 99% ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας στο Άκουγιου – Ένα βήμα πριν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ειδήσεις
14:35 - 20 Ιαν 2026

Τουρκία: Στο 99% ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας στο Άκουγιου – Ένα βήμα πριν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία πλησιάζει σταθερά στην υλοποίηση του στόχου της να παράγει για πρώτη φορά ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνική ισχύ, καθώς ο πρώτος αντιδραστήρας του πρώτου πυρηνικού σταθμού της χώρας έχει ολοκληρωθεί κατά 99%, σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίου κυβερνητικού αξιωματούχου.

«Πραγματοποιήσαμε επιτόπιους ελέγχους στον Πυρηνικό Σταθμό Άκουγιου, όπου το πυρηνικό όνειρο 70 ετών της Τουρκίας μετατρέπεται σε πραγματικότητα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Όπως σημείωσε, μαζί με τον γενικό διευθυντή της ρωσικής Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, επιθεώρησαν τις εργασίες στην αίθουσα ελέγχου – «τον εγκέφαλο του πρώτου αντιδραστήρα», όπως τη χαρακτήρισε – και στη συνέχεια πραγματοποίησαν εκτενή σύσκεψη για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με μετάδοση του dailysabah.

Το έργο του Άκουγιου, ύψους 20 δισ. δολαρίων, βρίσκεται στην επαρχία Μερσίνης, στη νότια Τουρκία, και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Άγκυρας για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές. Όταν τεθεί πλήρως σε λειτουργία, ο σταθμός θα διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 4,8 γιγαβάτ (GW) και αναμένεται να καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Μπαϊρακτάρ, όπως και στελέχη της Rosatom, έχουν ανακοινώσει στο παρελθόν ότι ο πρώτος αντιδραστήρας προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους.

«Στόχος μας ως Τουρκία είναι να καταστήσουμε την πυρηνική ενέργεια μηδενικών εκπομπών, αδιάλειπτη και φιλική προς το περιβάλλον έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του ενεργειακού μας μείγματος», τόνισε ο υπουργός.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί μόνο μέσο παραγωγής ηλεκτρισμού, αλλά και καταλύτη για τεχνολογική πρόοδο, οικονομική ανάπτυξη και τη μετάβαση στη λεγόμενη «ενεργειακή αιώνα» της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μπαϊρακτάρ σημείωσε ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί στο έργο του Άκουγιου, αλλά σχεδιάζει νέους πυρηνικούς σταθμούς στη Σινώπη και τη Θράκη, καθώς και την αξιοποίηση μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMRs). «Έως το 2050, θα αυξήσουμε τη συνολική πυρηνική μας ισχύ στα 20.000 μεγαβάτ», κατέληξε.

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