Τραμπ για Γροιλανδία: «Η ΕΕ δεν θα αντιδράσει σοβαρά» – Η Δανία ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στο νησί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο ισχυρής αντίστασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιδίωξή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, λίγες ώρες αφότου η Δανία ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στο αρκτικό νησί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ επανέλαβε τη βούλησή του να αποκτήσει τον έλεγχο της αυτοδιοικούμενης δανικής επικράτειας, μια υπόθεση που έχει κλιμακώσει τις διατλαντικές εντάσεις και έχει προκαλέσει τριγμούς στο ΝΑΤΟ.

«Δεν νομίζω ότι θα αντιδράσουν ιδιαίτερα», είπε αναφερόμενος στην Ε.Ε. «Κοιτάξτε, τη χρειαζόμαστε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, που εδώ και χρόνια εκφράζει την επιθυμία να εντάξει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέφερε με έμφαση το ζήτημα μετά τη θεαματική στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, επικαλούμενος την αυξανόμενη παρουσία και επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην Ευρώπη και οδήγησαν σε διαδηλώσεις τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους το Σάββατο, ανακοινώνοντας την επιβολή νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον αντιταχθούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Όπως δήλωσε, από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθεί πρόσθετος δασμός 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες χαρακτήρισαν τα μέτρα «απαράδεκτα» και δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τη Δανία, η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Παράλληλα, στις Βρυξέλλες εξετάζονται αντίμετρα, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός εμπορικού «μπαζούκα» απέναντι στις νέες αμερικανικές επιβαρύνσεις.

Δανία: Στρατιωτική ενίσχυση και άσκηση «Arctic Endurance»

Απέναντι στην κλιμάκωση, η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με το δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2, «σημαντικός αριθμός» Δανών στρατιωτών αναμενόταν να φτάσει τη Δευτέρα το βράδυ στο Κάνγκερλουσουακ, στη δυτική Γροιλανδία, όπου βρίσκεται ο βασικός διεθνής συγκοινωνιακός κόμβος του νησιού.

Ο ανώτατος Δανός στρατιωτικός διοικητής στην Αρκτική, υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν, δήλωσε ότι περίπου 100 στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί στο Νουούκ και αντίστοιχος αριθμός στο Κάνγκερλουσουακ. Οι δυνάμεις αυτές θα συμμετάσχουν στη στρατιωτική άσκηση με την ονομασία «Arctic Endurance».

Σύμφωνα με το Reuters, η επιχείρηση επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρωσικής δραστηριότητας και δεν αποτελεί άμεση απάντηση στην κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάπτυξη μικρών στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο νησί, στο πλαίσιο άλλης κοινής άσκησης.

Ενδεικτικό της έντασης είναι και το γεγονός ότι Δανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν αναμένεται να παραστούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του WEF.

Τέλος, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Γροιλανδίας απορρίπτει την προοπτική αμερικανικού ελέγχου, ενώ ισχυρή πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας από τη Δανία.

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