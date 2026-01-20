ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ για Γροιλανδία: «Η ΕΕ δεν θα αντιδράσει σοβαρά» – Η Δανία ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στο νησί
Ειδήσεις
14:25 - 20 Ιαν 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η ΕΕ δεν θα αντιδράσει σοβαρά» – Η Δανία ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στο νησί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο ισχυρής αντίστασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιδίωξή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, λίγες ώρες αφότου η Δανία ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στο αρκτικό νησί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ επανέλαβε τη βούλησή του να αποκτήσει τον έλεγχο της αυτοδιοικούμενης δανικής επικράτειας, μια υπόθεση που έχει κλιμακώσει τις διατλαντικές εντάσεις και έχει προκαλέσει τριγμούς στο ΝΑΤΟ.

«Δεν νομίζω ότι θα αντιδράσουν ιδιαίτερα», είπε αναφερόμενος στην Ε.Ε. «Κοιτάξτε, τη χρειαζόμαστε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, που εδώ και χρόνια εκφράζει την επιθυμία να εντάξει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέφερε με έμφαση το ζήτημα μετά τη θεαματική στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, επικαλούμενος την αυξανόμενη παρουσία και επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην Ευρώπη και οδήγησαν σε διαδηλώσεις τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους το Σάββατο, ανακοινώνοντας την επιβολή νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον αντιταχθούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Όπως δήλωσε, από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθεί πρόσθετος δασμός 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες χαρακτήρισαν τα μέτρα «απαράδεκτα» και δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τη Δανία, η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Παράλληλα, στις Βρυξέλλες εξετάζονται αντίμετρα, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός εμπορικού «μπαζούκα» απέναντι στις νέες αμερικανικές επιβαρύνσεις.

Δανία: Στρατιωτική ενίσχυση και άσκηση «Arctic Endurance»

Απέναντι στην κλιμάκωση, η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με το δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2, «σημαντικός αριθμός» Δανών στρατιωτών αναμενόταν να φτάσει τη Δευτέρα το βράδυ στο Κάνγκερλουσουακ, στη δυτική Γροιλανδία, όπου βρίσκεται ο βασικός διεθνής συγκοινωνιακός κόμβος του νησιού.

Ο ανώτατος Δανός στρατιωτικός διοικητής στην Αρκτική, υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν, δήλωσε ότι περίπου 100 στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί στο Νουούκ και αντίστοιχος αριθμός στο Κάνγκερλουσουακ. Οι δυνάμεις αυτές θα συμμετάσχουν στη στρατιωτική άσκηση με την ονομασία «Arctic Endurance».

Σύμφωνα με το Reuters, η επιχείρηση επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρωσικής δραστηριότητας και δεν αποτελεί άμεση απάντηση στην κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάπτυξη μικρών στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο νησί, στο πλαίσιο άλλης κοινής άσκησης.

Ενδεικτικό της έντασης είναι και το γεγονός ότι Δανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν αναμένεται να παραστούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του WEF.

Τέλος, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Γροιλανδίας απορρίπτει την προοπτική αμερικανικού ελέγχου, ενώ ισχυρή πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας από τη Δανία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftegpakg2sx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 15:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φον ντερ Λάιεν: Εργαζόμαστε πάνω σε ένα πακέτο για στήριξη της ασφάλειας στην Αρκτική
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Εργαζόμαστε πάνω σε ένα πακέτο για στήριξη της ασφάλειας στην Αρκτική

«Χαρτζιλίκι» μέσω IRIS: Γονείς και παιδιά πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση για να μη φορολογηθεί
Φορολογία

«Χαρτζιλίκι» μέσω IRIS: Γονείς και παιδιά πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση για να μη φορολογηθεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Βουτιά στο... χάος
Ανεμοδείκτης

Βουτιά στο... χάος

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ