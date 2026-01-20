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«Χαρτζιλίκι» μέσω IRIS: Γονείς και παιδιά πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση για να μη φορολογηθεί
Φορολογία
14:13 - 20 Ιαν 2026

«Χαρτζιλίκι» μέσω IRIS: Γονείς και παιδιά πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση για να μη φορολογηθεί

Reporter.gr Newsroom
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Το σύστημα IRIS είναι ένα πολύ βολικό εργαλείο μεταφοράς χρημάτων, αλλά κρύβει και παγίδες.

Πλέον, οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν άμεσα και δωρεάν έως και 1.000 ευρώ, ωστόσο, τα ποσά θα πρέπει να είναι δικαιολογημένα, ακόμα και σε συναλλαγές των γονιών με τα παιδιά τους.

Για να είναι μία συναλλαγή απόλυτα "καλυμμένη" φορολογικά θα πρέπει να δικαιολογείται. Σε μία εμπορική συναλλαγή ή μία αγορά αυτό είναι εύκολο να αποδειχθεί. Στην αποστολή χρημάτων στο παιδί μας όμως;

Σύμφωνα με ειδικούς υπάρχει "θέμα" και θα πρέπει να υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις ώστε να είναι όλα νόμιμα και να μην υπάρχει κίνδυνος φορολόγησης του εισοδήματος.

Σύμφωνα με την φοροτεχνικό Α. Βελισσαράκου που μίλησε στον Alpha, οι γονείς θα πρέπει κάθε φορά που στέλνουν χρήματα στα παιδιά τους μέσω IRIS, να εισέρχονται στην πλατφόρμα MyProperty και να δηλώνουν πως πραγματοποίησαν δωρεά.Με τη σειρά τους, τα παιδιά πρέπει να κάνουν μία υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρουν πως αποδέχονται τα εν λόγω χρήματα ως δωρεά.

Τα απαραίτητα στοιχεία της προαναφερθείσας διαδικασίας θα πρέπει να υποβάλλονται στην πλατφόρμα MyProperty εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης προκειμένου να αποφύγουν τυχόν φορολόγηση των ποσών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftbbkox4ebl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κα. Βελισσαράκου ανέλυσε περαιτέρω το θέμα στην ΕΡΤ, λέγοντας πως οι έλεγχοι δεν θα γίνονται σε μικροποσά των 20 ευρώ, αλλά απαιτείται προσοχή όταν αποστέλλονται μεγαλύτερα ποσά, όπως πχ 500 ευρώ για τα έξοδα του παιδιού για ένα μήνα ή για την πληρωμή ενοικίου.

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