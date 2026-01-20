Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Δεν μπορεί να αποκλειστεί μια στρατιωτική επιχείρηση από τις ΗΠΑ

Να είναι έτοιμοι για «παν ενδεχόμενο» ζήτησε από τους κατοίκους της Γροιλανδίας ο Πρωθυπουργός της χώρας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη (20/1) ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας είπε πως ένα τέτοιο σενάριο αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ πιθανό, ωστόσο, πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Σύμφωνα με τον Νίλσεν, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών, με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενες διαταραχές στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, εξετάζεται η διανομή νέων οδηγιών προς τον πληθυσμό, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η σύσταση για αποθήκευση επαρκών τροφίμων για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Η Γροιλανδία βρίσκεται «υπό μεγάλη πίεση» και «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομικών του νησιού και πρώην ηγέτης του, Μούτε Μπ. Έγκεντε.

Στο μεταξύ, στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νούουκ, χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν δηλώνοντας πως "Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση". Σύμφωνα με το Fox News, αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιστορία του έθνους.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, επιμένει και κλιμακώνει τις επιθέσεις εναντίον της ΕΕ, την οποία και καλεί ουσιαστικά να.. ενδώσει στις απαιτήσεις του. Για την ώρα, πάντως, η Ευρώπη αντιστέκεται με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν μάλιστα πως ετοιμάζεται να μην επικυρώσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που επετεύχθη τους προηγούμενους μήνες.