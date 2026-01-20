Μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις στο Στρασβούργο κατά της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur: Οργή για Φον Ντερ Λάιεν

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σήμερα έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου χιλιάδες αγρότες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποίησαν μαζική διαδήλωση κατά της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία που αφορά την προσφυγή της συμφωνίας στη δικαιοσύνη.

Αγρότες από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Πολωνία συγκεντρώθηκαν από νωρίς το μεσημέρι στον περιβάλλοντα χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, αρκετοί από αυτούς έχοντας φτάσει με τα τρακτέρ τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι διαδηλωτές ανήλθαν σε περίπου 5.500 άτομα. Κρατώντας σημαίες και ανάβοντας καπνογόνα, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία, την οποία θεωρούν απειλή για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Καθώς περνούσε η ώρα, το κλίμα έγινε πιο τεταμένο. Το απόγευμα σημειώθηκαν επεισόδια, με διαδηλωτές να πετούν μπουκάλια και φρούτα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Στο επίκεντρο της οργής των αγροτών βρέθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπέγραψε το περασμένο Σάββατο στην Παραγουάη τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Ορισμένοι διαδηλωτές αποδοκίμασαν έντονα την πρόεδρο της Κομισιόν, ενώ κάποιοι μετέφεραν ακόμη και φέρετρο με το όνομά της, θέλοντας να συμβολίσουν –όπως ανέφεραν– το «τέλος» της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η οργάνωση Copa-Cogeca, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες αγροτικές ενώσεις στην Ευρώπη, κατηγόρησε ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εγκαταλείπει τους αγρότες. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει αφήσει μόνους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Μιλώντας στο πλήθος, ο πρόεδρος της FNSEA και επικεφαλής του μεγαλύτερου γαλλικού αγροτικού συνδικάτου, Αρνό Ρουσό, τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. «Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε έναν γεωργικό τομέα που θα συνεχίσει να παράγει στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αν και η τελική έγκριση ή απόρριψη της συμφωνίας με τη Mercosur αναμένεται να καθυστερήσει αρκετούς μήνες, αύριο Τετάρτη οι ευρωβουλευτές καλούνται να αποφασίσουν αν θα ζητήσουν την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (CJUE), ώστε να εξεταστεί κατά πόσο η συμφωνία είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, η συμφωνία δεν θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ χωρίς τροποποιήσεις.

Οι αγρότες εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. «Μπορεί να προσφέρει ορισμένες εμπορικές ευκαιρίες και να μειώσει δασμούς, όμως θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων», δήλωσε ο 23χρονος Ιταλός αμπελουργός Νικολό Κολιοτάσις, μέλος του συνδικάτου Coldiretti.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε και ο Γάλλος γεωργός Μπατίστ Μαρί, ο οποίος προειδοποίησε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε εισαγωγές τροφίμων που παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα, περισσότερα φυτοφάρμακα και διαφορετικούς κανόνες από αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαδηλωτές έχουν δηλώσει αποφασισμένοι να παραμείνουν στο Στρασβούργο έως και την Τετάρτη. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους», ανέφερε ο πρόεδρος του κινήματος Νέων Γεωργών, Πιερίκ Ορέλ.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, εφόσον τεθεί σε ισχύ, θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελευθέρου εμπορίου παγκοσμίως, καλύπτοντας περίπου 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές οχημάτων, μηχανημάτων, κρασιών και αλκοολούχων ποτών προς τη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολυνθούν οι εισαγωγές προϊόντων όπως βόειο κρέας, ζάχαρη, ρύζι, μέλι και σόγια – προοπτική που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο της Ευρώπης.