ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις στο Στρασβούργο κατά της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur: Οργή για Φον Ντερ Λάιεν
Ειδήσεις
21:35 - 20 Ιαν 2026

Μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις στο Στρασβούργο κατά της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur: Οργή για Φον Ντερ Λάιεν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σήμερα έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου χιλιάδες αγρότες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποίησαν μαζική διαδήλωση κατά της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία που αφορά την προσφυγή της συμφωνίας στη δικαιοσύνη.

Αγρότες από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Πολωνία συγκεντρώθηκαν από νωρίς το μεσημέρι στον περιβάλλοντα χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, αρκετοί από αυτούς έχοντας φτάσει με τα τρακτέρ τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι διαδηλωτές ανήλθαν σε περίπου 5.500 άτομα. Κρατώντας σημαίες και ανάβοντας καπνογόνα, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία, την οποία θεωρούν απειλή για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Καθώς περνούσε η ώρα, το κλίμα έγινε πιο τεταμένο. Το απόγευμα σημειώθηκαν επεισόδια, με διαδηλωτές να πετούν μπουκάλια και φρούτα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Στο επίκεντρο της οργής των αγροτών βρέθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπέγραψε το περασμένο Σάββατο στην Παραγουάη τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Ορισμένοι διαδηλωτές αποδοκίμασαν έντονα την πρόεδρο της Κομισιόν, ενώ κάποιοι μετέφεραν ακόμη και φέρετρο με το όνομά της, θέλοντας να συμβολίσουν –όπως ανέφεραν– το «τέλος» της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η οργάνωση Copa-Cogeca, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες αγροτικές ενώσεις στην Ευρώπη, κατηγόρησε ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εγκαταλείπει τους αγρότες. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει αφήσει μόνους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Μιλώντας στο πλήθος, ο πρόεδρος της FNSEA και επικεφαλής του μεγαλύτερου γαλλικού αγροτικού συνδικάτου, Αρνό Ρουσό, τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. «Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε έναν γεωργικό τομέα που θα συνεχίσει να παράγει στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αν και η τελική έγκριση ή απόρριψη της συμφωνίας με τη Mercosur αναμένεται να καθυστερήσει αρκετούς μήνες, αύριο Τετάρτη οι ευρωβουλευτές καλούνται να αποφασίσουν αν θα ζητήσουν την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (CJUE), ώστε να εξεταστεί κατά πόσο η συμφωνία είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, η συμφωνία δεν θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ χωρίς τροποποιήσεις.

Οι αγρότες εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. «Μπορεί να προσφέρει ορισμένες εμπορικές ευκαιρίες και να μειώσει δασμούς, όμως θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων», δήλωσε ο 23χρονος Ιταλός αμπελουργός Νικολό Κολιοτάσις, μέλος του συνδικάτου Coldiretti.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε και ο Γάλλος γεωργός Μπατίστ Μαρί, ο οποίος προειδοποίησε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε εισαγωγές τροφίμων που παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα, περισσότερα φυτοφάρμακα και διαφορετικούς κανόνες από αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαδηλωτές έχουν δηλώσει αποφασισμένοι να παραμείνουν στο Στρασβούργο έως και την Τετάρτη. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους», ανέφερε ο πρόεδρος του κινήματος Νέων Γεωργών, Πιερίκ Ορέλ.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, εφόσον τεθεί σε ισχύ, θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελευθέρου εμπορίου παγκοσμίως, καλύπτοντας περίπου 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές οχημάτων, μηχανημάτων, κρασιών και αλκοολούχων ποτών προς τη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολυνθούν οι εισαγωγές προϊόντων όπως βόειο κρέας, ζάχαρη, ρύζι, μέλι και σόγια – προοπτική που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο της Ευρώπης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουτιά στο... χάος
Ανεμοδείκτης

Βουτιά στο... χάος

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή
Ειδήσεις

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ