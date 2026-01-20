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Νιούσομ προς Ευρωπαίους: Μην κατευνάζετε τον Τραμπ για τη Γροιλανδία - Χτυπήστε τον κατά πρόσωπο
Ειδήσεις
23:20 - 20 Ιαν 2026

Νιούσομ προς Ευρωπαίους: Μην κατευνάζετε τον Τραμπ για τη Γροιλανδία - Χτυπήστε τον κατά πρόσωπο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει αποφασιστικότητα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον Τραμπ «αδύναμο» και τόνισε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να προσπαθεί να τον κατευνάσει, αλλά να «αντιδράσει με σφρίγος». «Περνιέται για δεξιοτέχνης στην τέχνη της εκμετάλλευσης των αδυναμιών, όμως υποχωρεί όταν τον χτυπούν στο πρόσωπο. Δεν γίνεται να θέλεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», τόνισε.

Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε «τρέλα» την εμμονή του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αν και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στρατιωτικής κατάληψης του νησιού. «Όλη αυτή η ιστορία με τη Γροιλανδία είναι παράλογη και ήρθε η ώρα ο καθένας να αντιληφθεί την κατάσταση, να δείξει αποφασιστικότητα, να επιβληθεί και να μιλούν όλοι με μια φωνή. Χτυπήστε τον στο πρόσωπο», πρόσθεσε.

Ο Νιούσομ, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχει συχνά ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ, ακόμα και κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στο εξωτερικό.

Η ομιλία του Νιούσομ έρχεται λίγο πριν την προγραμματισμένη ομιλία του Τραμπ στο Νταβός, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αντίμετρα μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου για επιβολή επιπρόσθετων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία.

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