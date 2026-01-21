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Επίτροπος Βάρελι: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Ειδήσεις
18:40 - 21 Ιαν 2026

Επίτροπος Βάρελι: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Reporter.gr Newsroom
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«Επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ένωση», δηλώνει ο Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρελι.  

Σημειώνει, ωστόσο, ότι «σύμφωνα με τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση εμβολίου που δεν έχει εγκριθεί εντός της Ένωσης»,

Όπως σημειώνει, μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει λάβει, από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, μόνο αίτημα για επιστημονική στήριξη, μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, προκειμένου να τις βοηθήσει στην τελική τους απόφαση, είτε να εφαρμόσουν εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, είτε όχι.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, εάν εφαρμοστεί σχέδιο εμβολιασμού κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα από εγκαταστάσεις που υπάγονται στο εν λόγω σχέδιο θα υπόκεινται σε μέτρα, όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/361 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/687. Όπου είναι αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει άλλα αναλογικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

Με βάση τις ΕΕ 2023/361 & 2020/687, εάν μια εκμετάλλευση ενταχθεί σε σχέδιο εμβολιασμού, τα παραγόμενα προϊόντα συνήθως υπόκεινται στις εξής απαιτήσεις:

  • Θερμική επεξεργασία: Το γάλα από εμβολιασμένα ζώα ή από ζώνες εμβολιασμού πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία που εξουδετερώνει τον ιό (π.χ. παστερίωση υψηλής θερμοκρασίας ή επεξεργασία UHT).
  • Περιορισμοί διακίνησης: Ενδέχεται να απαγορεύεται η διάθεση νωπού (μη επεξεργασμένου) γάλακτος στην αγορά από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
  • Πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα: Απαιτείται αυστηρή καταγραφή των παρτίδων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που προέρχονται από εμβολιασμένα κοπάδια έχουν υποστεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες μετριασμού του κινδύνου πριν την πώλησή τους.
  • Σήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται ειδικό υγειονομικό σήμα που να υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για την εγχώρια αγορά ή ότι έχει υποστεί συγκεκριμένη επεξεργασία.

Όλα τα προηγούμενα καταλήγουν σε εμπόδια στις εξαγωγές.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ως «παραπλανητικό» το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι χωρίς την αυστηρή και καθολική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, κανένα διαθέσιμο εργαλείο δεν μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της νόσου.

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