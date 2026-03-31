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Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 486.000 ζώα θανατώθηκαν – 2.144 κρούσματα σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις
17:44 - 31 Μαρ 2026

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 486.000 ζώα θανατώθηκαν – 2.144 κρούσματα σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 486.300 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, στο διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 29 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της νόσου. Παράλληλα, έχουν επιβεβαιωθεί 2.144 κρούσματα σε 2.652 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όσον αφορά την περίοδο από τις 9 έως τις 29 Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν 15 νέα περιστατικά σε 10 διαφορετικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τρία κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα αντίστοιχα, δύο στην Ηλεία και από ένα σε Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ιθάκη, Ξάνθη, Πιερία και Σέρρες.

Επιπλέον, στο χρονικό διάστημα από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 47.592 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 89 παραβάσεις και έγιναν 88 συλλήψεις.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την εξέλιξη της νόσου επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς αποστέλλονται τα τελικά δεδομένα από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για την πληρέστερη ενημέρωση τόσο των παραγωγών όσο και της κοινής γνώμης.

Τέλος, τονίζεται ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους παραγωγούς να εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές οδηγίες.

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