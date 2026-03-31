17:44 - 31 Μαρ 2026
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 486.000 ζώα θανατώθηκαν – 2.144 κρούσματα σε όλη τη χώρα
Συνολικά 486.300 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, στο διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 29 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της νόσου. Παράλληλα, έχουν επιβεβαιωθεί 2.144 κρούσματα σε 2.652 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα.