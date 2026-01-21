Μελόνι: Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε «αύριο» στο Συμβούλιο Ειρήνης, χρειαζόμαστε χρόνο  

Πρόβλημα συνταγματικής συμβατότητας υπάρχει για τη συμμετοχή της Ιταλίας στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, όπως ανέφερε σήμερα (21/1) η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι, μιλώντας σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, σημείωσε: «Σε ό,τι αφορά εμάς, υπάρχει ένα πρόβλημα συνταγματικής συμβατότητας. Από την ανάγνωση του καταστατικού, προέκυψαν κάποια ασύμβατα στοιχεία με το Σύνταγμά μας.»

«Αυτό δεν μας επιτρέπει, σίγουρα, να υπογράψουμε αύριο. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να υπάρξει μια επεξεργασία, αλλά παραμένουμε ανοικτοί ως προς το όλο θέμα», προσέθεσε.

Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πως «η Ιταλία μπορεί να παίξει έναν ρόλο μοναδικής σημασίας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Μέση Ανατολή και στην οικοδόμηση της προοπτικής των δύο κρατών».

«Δεν θεωρώ, επίσης, μια έξυπνη επιλογή από μέρους της Ιταλίας και της Ευρώπης, να αυτοαποκλεισθούν από έναν οργανισμό ο οποίος, πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον», δήλωσε ακόμη η ίδια.