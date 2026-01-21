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ΗΠΑ: Εκτεταμένη επιχείρηση σύλληψης παράτυπων μεταναστών στο Μέιν
Ειδήσεις
22:57 - 21 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Εκτεταμένη επιχείρηση σύλληψης παράτυπων μεταναστών στο Μέιν

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε επιχείρηση σύλληψης παράτυπων μεταναστών στο Μέιν, μια Πολιτεία όπου ζουν πολλές προσφυγικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων και Σομαλοί, σύμφωνα με δηλώσεις ενός πρώην και ενός εν ενεργεία αξιωματούχου της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Όπως ανέφεραν οι δύο πηγές, περισσότεροι από 100 πράκτορες έφτασαν αυτή την εβδομάδα στη παγωμένη Πολιτεία των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρώην αξιωματούχος σημείωσε ότι η επιχείρηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε πρόσφυγες.

Η πολιτική ηγεσία και οι κοινότητες των μεταναστών είχαν αρχίσει να προετοιμάζονται από την προηγούμενη εβδομάδα για την άφιξη των πρακτόρων. Η κυβερνήτρια του Μέιν, Τζάνετ Μιλς, η οποία ανήκει στους Δημοκρατικούς, δήλωσε ότι οι επιθετικές πρακτικές επιβολής του νόμου που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ «δεν είναι ευπρόσδεκτες» στο Μέιν.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει αποστείλει χιλιάδες πράκτορες σε πόλεις και Πολιτείες που ελέγχονται από Δημοκρατικούς από τα μέσα του 2025. Μόνο στη Μινεσότα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν αναπτυχθεί περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ιδιαίτερη αναφορά στους Σομαλούς έκανε ο Τραμπ και σήμερα (21/1) κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, λέγοντας πως η Σομαλία δεν είναι έθνος. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε επίσης εξαπολύσει μία πολύ σκληρή επίθεση εις βάρος των Σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η χώρα τους δεν είναι καλή για κανέναν λόγο. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», ενώ τους είχε κατηγορήσει πως «δεν προσφέρουν τίποτα».

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