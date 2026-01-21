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Wall Street: Ράλι μετά τη συμφωνία Τραμπ-Ρούτε και την αναδίπλωση στους δασμούς
Χρηματιστήρια
23:35 - 21 Ιαν 2026

Wall Street: Ράλι μετά τη συμφωνία Τραμπ-Ρούτε και την αναδίπλωση στους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Ράλι έφερε στη Wall Street η αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την απειλή του για επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από 1η Φεβρουαρίου εξαιτίας της άρνησής τους να αποδεχτούν τα σχέδια του για τη Γροιλανδία.  

Έτσι, η Wall ανακάμπτοντας από το sell off της προηγούμενης συνεδρίασης, έκλεισε με κέρδη σε όλους τους βασικούς δείκτες, οι οποίοι είχαν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους μετά την ομιλία Τραμπ στο Νταβός, αλλά εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωσή του πως διαμόρφωσε συμφωνία-πλαίσιο με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στο ταμπλό, λοιπόν, ο Dow Jones κέρδισε 588 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,21% στις 49.077 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε επίσης ισχυρά κέρδη κατά 1,16% στις 6.875 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με σημαντική άνοδο της τάξης του 1,18% στις 23.224 μονάδες.

Πέφτουν οι αποδόσεις των ομολόγων

Η απόσυρση της απειλής για δασμούς ήταν καθοριστική για να ανατραπεί εντελώς το κλίμα και η χθεσινή χασούρα να περάσει στην ιστορία, ενώ κι η απόδοση του 10ετούς μετά τα καλά νέα άρχισε και πάλι να υποχωρεί.

Ειδικότερα, έπεσε κατά 4 μ.β. στο 4,255%, αφού την Τρίτη είχε ξεπεράσει προσωρινά το 4,3%, στο υψηλό της ημέρας.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σημείωσε πτώση άνω των 4 μ.β., στο 4,876%, ενώ το 2ετές ομόλογο κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, με την απόδοση να υποχωρεί κάτω από 1 μ.β., στο 3,591%.

Οι «πρωταγωνιστές» της συνεδρίασης

Τα βλέμματα τράβηξαν οι μετοχές τεχνολογίας, με τίτλους όπως η Nvidia και η AMD να προσελκύουν εκ νέου επενδυτικά κεφάλαια.

Κέρδη, παράλληλα, κατέγραψε και ο τραπεζικός κλάδος, μετά τη δήλωση Τραμπ στο Νταβός ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο την εφαρμογή πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, παρά τη χαμηλή στήριξη που διαθέτει το μέτρο. Οι μετοχές της Citigroup και της Capital One ενισχύθηκαν περίπου κατά 1%.

Ακόμη, ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασαν οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη Russell 2000 να οδεύει προς τη 13η συνεχόμενη ημέρα υπεραπόδοσης έναντι του S&P 500, επίδοση που ισοφαρίζει το μεγαλύτερο σερί από το 2008. Ο δείκτης κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις 2.697,17 μονάδες, ενισχυμένος από προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων και αισιοδοξία για την αμερικανική οικονομία.

Στον αντίποδα, πιέσεις υπέστη η Netflix, με τη μετοχή να υποχωρεί 4% και να αγγίζει χαμηλό 52 εβδομάδων, μετά απογοητευτικές προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο. Παρότι ότι τα κέρδη του δ’ τριμήνου ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις, η καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων στον κλάδο των media.

Επιφυλακτικότητα, παρά την ανακούφιση

Αναλυτές εφιστούν την προσοχή, τονίζοντας ότι ο Τραμπ έχει αλλάξει γνώμη τόσες φορές που δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι τώρα θα μείνει πιστός στις δεσμεύσεις του και δεν θα επανέλθει μεσοπρόθεσμα με νέες δασμολογικές – ή άλλες – απειλές.

«Ο Τραμπ είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος και αλλάζει κατεύθυνση πολύ γρήγορα. Η αγορά πλέον δεν θεωρεί δεδομένο ότι οι δηλώσεις του θα εφαρμοστούν», σχολίασε στο CNBC ο Jed Ellerbroek της Argent Capital Management, σημειώνοντας ότι μια πραγματική γεωπολιτική ρήξη με την Ευρώπη θα είχε πολύ βαρύτερες συνέπειες για τις αγορές.

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε από το Νταβός ότι η κυβέρνηση «δεν ανησυχεί» για το χθεσινό sell-off, ενώ την ίδια στιγμή στις ΗΠΑ συνεχίζει να φουντώνει η ανησυχία σχετικά με τη Fed και τη στάση του Τραμπ, με το Ανώτατο Δικαστήριο να φοβάται πως υπονομεύει την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Καλά νέα και από πετρέλαιο και χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 0,5% στα 65,21 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε άνοδο 0,4% στα 60,62 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού έπιασε νέο ιστορικό υψηλό καθώς ενισχύθηκε 0,7% στα 4.799 δολάρια ανά ουγγιά.

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