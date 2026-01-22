Τραμπ προς Ευρώπη: «Σκληρά αντίποινα» αν αγγίξετε τα αμερικανικά assets - Θετική συνάντηση με Ζελένσκι

Σαφή και αυστηρή προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι θα υπάρξουν «μεγάλα και σκληρά αντίποινα» σε περίπτωση που προχωρήσουν σε πωλήσεις αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων, όπως κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση δανέζικου συνταξιοδοτικού ταμείου ότι σκοπεύει να εκποιήσει τα αμερικανικά ομόλογα (US Treasuries) που διαθέτει, επικαλούμενο, όπως ανέφερε, τα «κακά δημοσιονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών».

Προειδοποίηση για νέο «shutdown» στις ΗΠΑ

Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να οδηγηθούν σε ένα ακόμη «shutdown των Δημοκρατικών», εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά θα εγκριθεί προϋπολογισμός, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με επίκεντρο ζητήματα υγείας, τα οποία αποτελούν βασικό αίτημα της πλευράς των Δημοκρατικών.

Trump says his meeting with Zelenskyy was good. pic.twitter.com/vbNxjaI6DP — Emel Akan (@mlakan) January 22, 2026

«Πολύ καλή» συνάντηση με Ζελένσκι αλλά ανοιχτό το ζήτημα του πολέμου

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε «πολύ καλή», τονίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξερχόμενος από τη συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη.

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν τέθηκε στο τραπέζι το νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace).

Επαφές με Πούτιν για κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με τον ίδιο, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

«Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».