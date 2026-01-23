Πριν από τη σύλληψη Μαδούρο: Το παρασκήνιο της συνεννόησης Ουάσιγκτον–Ροντρίγκες

Λίγο πριν από την επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις αρχές Ιανουαρίου, η Ντέλσι Ροντρίγκες και ο ισχυρός αδελφός της, Χόρχε, είχαν δεσμευθεί ότι θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ μετά την αποχώρηση του «ισχυρού άνδρα» της χώρας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων, τις οποίες επικαλείται η Guardian.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ροντρίγκες, η οποία ορκίστηκε στις 5 Ιανουαρίου ως μεταβατική πρόεδρος, και ο αδελφός της, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, διαβεβαίωσαν μυστικά Αμερικανούς και Καταριανούς αξιωματούχους, μέσω μεσαζόντων, ότι θα αποδέχονταν την απομάκρυνση του Μαδούρο. Οι επαφές με αξιωματούχους των ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει ήδη από το φθινόπωρο, όταν η Ροντρίγκες ήταν ακόμη αντιπρόεδρος, και συνεχίστηκαν μετά το κρίσιμο τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο στα τέλη Νοεμβρίου, κατά το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε ευθέως την αποχώρηση του Βενεζουελάνου ηγέτη — αίτημα που εκείνος απέρριψε.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που συμμετείχε στις συνομιλίες, η Ροντρίγκες είχε ξεκαθαρίσει: «Ο Μαδούρο πρέπει να φύγει». Όπως ανέφερε άλλη πηγή, δήλωνε πρόθυμη «να συνεργαστεί με ό,τι ακολουθήσει».

Αρχικά επιφυλακτικός απέναντι σε οποιαδήποτε συνεργασία με στελέχη του καθεστώτος, ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται τελικά να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εγγυήσεις της Ροντρίγκες αποτελούσαν την καλύτερη επιλογή για την αποτροπή χάους μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Οι πηγές υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι η συμφωνία είχε σαφή όρια: η οικογένεια Ροντρίγκες δεσμευόταν να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ αφού ο Μαδούρο αποχωρούσε, όχι να συμβάλει ενεργά στην ανατροπή του. Δεν επρόκειτο, όπως τονίζουν, για πραξικόπημα οργανωμένο εκ των έσω.

Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση, ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει τις επαφές, δηλώνοντας στη New York Post ότι η Ροντρίγκες «ήταν ενήμερη» και ότι «είχαν μιλήσει πολλές φορές».

Παράλληλα με τις μυστικές επαφές, υπήρχαν και επίσημες συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Μαδούρο. Ο ίδιος ο Μαδούρο είχε συναντηθεί με τον Ρικ Γκρένελ, στενό συνεργάτη του Τραμπ, μόλις δέκα ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου, με αντικείμενο την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων.

Κομβικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε και το Κατάρ, με το οποίο η Ροντρίγκες διατηρούσε στενές προσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με πηγές, η Ντόχα αξιοποίησε την επιρροή της στον Λευκό Οίκο για να διευκολύνει μυστικές διαπραγματεύσεις.

Όταν αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στο Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου, η Ροντρίγκες δεν εμφανίστηκε δημόσια. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε διαφύγει στη Μόσχα, ωστόσο δύο πηγές ανέφεραν ότι βρισκόταν στο νησί Μαργαρίτα.