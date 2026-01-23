Τσιτλακίδης: Αναγκαίος ο επανασχεδιασμός του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στους ορεινούς προορισμούς

Την ανάγκη ενός συνολικού επανασχεδιασμού του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών και ηπειρωτικών προορισμών της χώρας αναδεικνύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της προς την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Παράσχη.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι ολοένα και πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες καθιστούν πλέον μη βιώσιμο το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των ορεινών προορισμών, το οποίο βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον χειμερινό τουρισμό και τη χιονοδρομία. Σήμερα, οι περισσότεροι από αυτούς λειτουργούν ουσιαστικά μόλις για δύο μήνες τον χρόνο, γεγονός που περιορίζει δραστικά την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία προτείνει τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και πολυδιάστατου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, με έμφαση στον μετασχηματισμό των χιονοδρομικών κέντρων σε πολυλειτουργικούς προορισμούς, που θα υποστηρίζουν ειδικές μορφές τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δραστηριότητες όπως ο φυσιολατρικός, πεζοπορικός, ποδηλατικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός τουρισμός μπορούν να αποτελέσουν βασικούς άξονες ανάπτυξης, αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της ορεινής Ελλάδας σε ετήσια βάση.

«Η κλιματική αλλαγή μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε άμεσα το πώς αναπτύσσουμε και αξιοποιούμε τους ορεινούς μας προορισμούς. Δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε σε ένα μοντέλο δύο μηνών. Χρειαζόμαστε προορισμούς ζωντανούς όλο τον χρόνο, με δραστηριότητες που σέβονται το περιβάλλον, ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων». Επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Τσιτλακίδης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την ανάπτυξη και πιστοποίηση υποδομών ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σημαντική παράμετρος θα είναι επίσης και η παροχή ειδικών κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων για επενδύσεις που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.