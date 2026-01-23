Ξανά στο στόχαστρο της ΕΕ η Apple - Αντιπαράθεση για τον Κανονισμό Ψηφιακών Αγορών

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται ότι ανακουφίζονται έπειτα από μια θυελλώδη εβδομάδα στις διατλαντικές σχέσεις. Ωστόσο, καθώς ένα πρόβλημα αποκλιμακώνεται, ένα νέο αναδύεται - αν και σε εντελώς διαφορετικό τομέα.

Όπως μεταδίδει λοιπόν το Bloomberg, η Apple βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών, εν μέσω μιας εκρηκτικής αντιπαράθεσης σχετικά με τη συμμόρφωσή της με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA). Οι νόμοι αυτοί, που επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στη συμπεριφορά των εταιρειών της Silicon Valley, έχουν επανειλημμένα επικριθεί από τον Λευκό Οίκο ως μέτρα που στοχοποιούν άδικα αμερικανικές εταιρείες.

Σημειώνεται ότι ο τεχνολογικός κολοσσός με έδρα την Καλιφόρνια είχε δεχθεί πέρυσι πρόστιμο ύψους 500 εκατ. ευρώ επειδή δεν ευθυγράμμισε το App Store με τους νέους κανόνες. Πλέον, εν μέσω νέων προειδοποιήσεων από την ΕΕ, η εταιρεία περνά στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι υφίσταται διακριτική μεταχείριση.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο αντιπρόεδρος της Apple, Κάιλ Άντιρ, κατηγόρησε τις ρυθμιστικές αρχές των Βρυξελλών για «κακή πίστη» στην εφαρμογή των κανόνων, υποστηρίζοντας ότι η εποπτική αρχή «επιδίωξε να δικαιολογήσει παράλογα υψηλά πρόστιμα με δημόσιες αιτιολογήσεις που είναι αποδεδειγμένα ψευδείς».

Η επίθεση της Apple ήρθε μετά την ανακοίνωση ότι το Setapp, ένα εναλλακτικό κατάστημα εφαρμογών τρίτων, πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία του. Η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού MacPaw απέδωσε την απόφαση σε «εν εξελίξει και πολύπλοκους επιχειρηματικούς όρους».

Από την πλευρά τους, οι αξιωματούχοι της ΕΕ υποστηρίζουν ότι η Apple δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις αλλαγές που είχε δεσμευθεί να υλοποιήσει τον Ιούνιο. Οι προσαρμογές αυτές προορίζονταν να διορθώσουν τα προβλήματα που οδήγησαν στο κλείσιμο του Setapp. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι βρίσκεται σε «διαρκή διάλογο με την Apple για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, ενώ ταυτόχρονα ακούει προγραμματιστές από όλο τον κόσμο».

Από τη μεριά της, η Apple αποδίδει την ευθύνη αποκλειστικά στην ΕΕ για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στην εφαρμογή των νέων όρων της, οι οποίοι αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση με τον DMA.

«Το γεγονός ότι το Setapp απέτυχε δεν είχε καμία σχέση με την Apple», ανέφερε ο Άντιρ στο email. «Και ο ισχυρισμός ότι θα είχε επιτύχει με τις αλλαγές που ανακοινώσαμε τον Ιούνιο είναι ένα αβάσιμο ψέμα».

Όσο για τους προγραμματιστές, φαίνεται πως χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Ο Τζιν Μπάρις, νομικός σύμβουλος παγκόσμιας πολιτικής του συνασπισμού Coalition for App Fairness δήλωσε ότι εάν οι προγραμματιστές δεν μπορούν να βασιστούν στην Επιτροπή για την επιβολή του DMA, τότε «είναι εύλογο να αναμένεται ότι οι επενδύσεις σε ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις θα στερέψουν».

Επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Apple συγκρούεται με την ΕΕ. Ο Τιμ Κουκ είχε χαρακτηρίσει «πολιτικές ανοησίες» την απόφαση της ΕΕ για καταβολή 13 δισ. ευρώ σε αναδρομικούς φόρους προς την Ιρλανδία. Η τελευταία αυτή αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι προσπάθειες των Βρυξελλών να αναδιαμορφώσουν την ψηφιακή οικονομία τίθενται υπό αυξανόμενο έλεγχο, τόσο στη Silicon Valley όσο και στην Ουάσιγκτον.