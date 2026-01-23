Intel: «Βουτιά» 13% για τη μετοχή λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων και προβλέψεων

Η εταιρεία, η οποία είχε δει την τιμή της μετοχής της να σχεδόν διπλασιάζεται πρόσφατα λόγω νέων κεφαλαιακών εισροών από σημαντικούς επενδυτές, όπως η Nvidia, ο ιαπωνικός όμιλος SoftBank και ακόμη και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατέγραψε καθαρή ζημία 333 εκατομμυρίων δολαρίων για το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε αρνητικά τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street.

Στελέχη της εταιρείας τόνισαν ότι οι ελλείψεις στην προσφορά, που προκλήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση για νέα κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν τσιπ για προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Ο οικονομικός διευθυντής της Intel, Ντέιβιντ Ζίνσνερ, περιέγραψε τις ελλείψεις ως πρόβλημα που αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία και προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι το 2026.

Για το πρώτο τρίμηνο, η Intel προβλέπει πλέον ζημία 0,21 δολαρίων ανά μετοχή, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο διευθύνων σύμβουλος Λιπ-Μπου Ταν.

«Είμαι απογοητευμένος που δεν μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τη ζήτηση στις αγορές μας. Η ομάδα μου κι εγώ εργαζόμαστε ακούραστα για να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και την παραγωγή στα εργοστάσιά μας», δήλωσε ο Ταν στους επενδυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η απουσία ουσιαστικών ενημερώσεων για την πορεία της εταιρείας συνέβαλε επίσης στην απογοήτευση των επενδυτών.