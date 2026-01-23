Κραν Μοντανά: Συνολικά 70 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται

Συνολικά 70 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Ελβετία και σε νοσοκομεία του εξωτερικού, μετά τη φονική φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τις ομοσπονδιακές αρχές και τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το AFP μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, 26 τραυματίες παραμένουν σε ελβετικά νοσοκομεία: 12 στη Ζυρίχη, 10 στη Λωζάνη, δύο στο Βαλέ (όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά) και δύο στη Γενεύη.

Παράλληλα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας του Πληθυσμού (OFPP) ενημέρωσε ότι άλλοι 44 τραυματίες νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Ανάμεσα σε αυτούς, βρίσκονται 18 υπήκοοι ξένων χωρών, 17 Ελβετοί και εννέα αλλοδαποί κάτοικοι Ελβετίας.

Τα νοσοκομεία και οι τοπικές αρχές συνήθως δεν παρέχουν λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις μετά την τραγωδία ανέφεραν ότι πολλοί από αυτούς φέρουν σοβαρά τραύματα.

Στις 5 Ιανουαρίου, η αστυνομία του Βαλέ είχε ανακοινώσει ότι 83 άνθρωποι νοσηλεύονταν σε ελβετικά και ξένα νοσοκομεία, από τους συνολικά 116 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 69 Ελβετοί, 23 Γάλλοι και 12 Ιταλοί.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία έλαβε χώρα στο μπαρ Le Constellation, όπου οι περισσότεροι από τους θανόντες και τραυματίες ήταν νέοι και έφηβοι. Η έρευνα δείχνει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, οι οποίες αναφλέξαν τον ηχομονωτικό αφρό που κάλυπτε το ταβάνι του υπογείου.