ΗΠΑ: Ιστορικό κύμα ψύχους αναμένεται να σαρώσει τη χώρα

Δεκάδες εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα (23/1), σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενόψει μιας ιδιαίτερα σφοδρής χειμερινής καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας.

Το κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να εκτείνεται από τις Μεγάλες Πεδιάδες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ έως τα μεγάλα αστικά κέντρα της ανατολικής ακτής, φέρνοντας επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) προειδοποιούν για έντονη χιονόπτωση, εκτεταμένη συσσώρευση πάγου με καταστροφικές συνέπειες, καθώς και πολικές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους που καθιστούν το ψύχος εξαιρετικά επικίνδυνο. Στο τελευταίο δελτίο τους, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια χιονοθύελλα «μεγάλης έντασης και μεγάλης διάρκειας».

Ο μετεωρολόγος Ράιαν Μόι χαρακτήρισε την επερχόμενη κακοκαιρία ως τη σοβαρότερη των τελευταίων δεκαετιών, εκτιμώντας ότι «οι επόμενες δέκα ημέρες του χειμώνα θα είναι οι δυσκολότερες που έχουν βιώσει οι ΗΠΑ τα τελευταία 40 χρόνια».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάλεσε τους πολίτες να προετοιμαστούν κατάλληλα, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με ελαφρότητα. Όπως ανέφερε, οι Αμερικανοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, την ώρα που οι εξωτερικές θερμοκρασίες ενδέχεται να πέσουν κάτω από τους -18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Τέξας, οι μνήμες από τη φονική χειμερινή καταιγίδα του 2021 παραμένουν νωπές, όταν η κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου άφησε χωρίς ρεύμα εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.

«Αυτή τη φορά έχω προετοιμαστεί. Διαθέτω γεννήτρια και είμαι έτοιμος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κλίντον Μουρ, από χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ κοντά στο Χιούστον. Όπως σημείωσε, ελπίζει ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί τόσο δραματικά όσο πριν από πέντε χρόνια.

Ήδη, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές χιονοπτώσεις καταγράφονται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα. Συνολικά, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει επίσημες προειδοποιήσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ τουλάχιστον 14 πολιτείες, μαζί με την περιφέρεια της Κολούμπια, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στις μεταφορές, καθώς σχεδόν 1.800 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για αύριο έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, περίπου 1.200 αφορούν πτήσεις από και προς το Ντάλας του Τέξας, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware.

Στην ανατολική πλευρά της χώρας, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της πολιτείας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουν την ένταση του ψύχους. Όπως δήλωσε, η παραμονή σε εξωτερικό χώρο για μόλις πέντε ή έξι λεπτά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις ακραίες καιρικές συνθήκες μέσω της πλατφόρμας Truth Social, επαναλαμβάνοντας τον σκεπτικισμό του σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ένα ιστορικό κύμα ψύχους αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες και διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της περιβαλλοντικής πολιτικής, «τι απέγινε η κλιματική αλλαγή».