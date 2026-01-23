ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ιστορικό κύμα ψύχους αναμένεται να σαρώσει τη χώρα
Ειδήσεις
22:30 - 23 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Ιστορικό κύμα ψύχους αναμένεται να σαρώσει τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεκάδες εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα (23/1), σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενόψει μιας ιδιαίτερα σφοδρής χειμερινής καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας.

Το κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να εκτείνεται από τις Μεγάλες Πεδιάδες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ έως τα μεγάλα αστικά κέντρα της ανατολικής ακτής, φέρνοντας επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) προειδοποιούν για έντονη χιονόπτωση, εκτεταμένη συσσώρευση πάγου με καταστροφικές συνέπειες, καθώς και πολικές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους που καθιστούν το ψύχος εξαιρετικά επικίνδυνο. Στο τελευταίο δελτίο τους, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια χιονοθύελλα «μεγάλης έντασης και μεγάλης διάρκειας».

Ο μετεωρολόγος Ράιαν Μόι χαρακτήρισε την επερχόμενη κακοκαιρία ως τη σοβαρότερη των τελευταίων δεκαετιών, εκτιμώντας ότι «οι επόμενες δέκα ημέρες του χειμώνα θα είναι οι δυσκολότερες που έχουν βιώσει οι ΗΠΑ τα τελευταία 40 χρόνια».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάλεσε τους πολίτες να προετοιμαστούν κατάλληλα, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με ελαφρότητα. Όπως ανέφερε, οι Αμερικανοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, την ώρα που οι εξωτερικές θερμοκρασίες ενδέχεται να πέσουν κάτω από τους -18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Τέξας, οι μνήμες από τη φονική χειμερινή καταιγίδα του 2021 παραμένουν νωπές, όταν η κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου άφησε χωρίς ρεύμα εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.

«Αυτή τη φορά έχω προετοιμαστεί. Διαθέτω γεννήτρια και είμαι έτοιμος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κλίντον Μουρ, από χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ κοντά στο Χιούστον. Όπως σημείωσε, ελπίζει ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί τόσο δραματικά όσο πριν από πέντε χρόνια.

Ήδη, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές χιονοπτώσεις καταγράφονται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα. Συνολικά, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει επίσημες προειδοποιήσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ τουλάχιστον 14 πολιτείες, μαζί με την περιφέρεια της Κολούμπια, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στις μεταφορές, καθώς σχεδόν 1.800 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για αύριο έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, περίπου 1.200 αφορούν πτήσεις από και προς το Ντάλας του Τέξας, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware.

Στην ανατολική πλευρά της χώρας, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της πολιτείας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουν την ένταση του ψύχους. Όπως δήλωσε, η παραμονή σε εξωτερικό χώρο για μόλις πέντε ή έξι λεπτά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις ακραίες καιρικές συνθήκες μέσω της πλατφόρμας Truth Social, επαναλαμβάνοντας τον σκεπτικισμό του σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ένα ιστορικό κύμα ψύχους αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες και διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της περιβαλλοντικής πολιτικής, «τι απέγινε η κλιματική αλλαγή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Ειδήσεις

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Γαλλία: Απαγόρευση συγκέντρωσης Βρετανών ακροδεξιών
Ειδήσεις

Γαλλία: Απαγόρευση συγκέντρωσης Βρετανών ακροδεξιών

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 26 μέχρι 30 Ιανουαρίου - Οι δικαιούχοι
Εργασιακά

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 26 μέχρι 30 Ιανουαρίου - Οι δικαιούχοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&amp;P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 23:31

«Φρέναρε» η Wall Street, αλλά ο Dow Jones διασώθηκε με νέο ρεκόρ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 23:00

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:28

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο τάνκερ στον Κόλπο του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:14

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Magazino
05/08/2026 - 21:53

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 21:49

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΜΕΤΑΛΛΑ
05/08/2026 - 21:44

Viohalco: «Άλμα» κερδοφορίας στο εξάμηνο – Τζίρος €4,3 δισ., ισχυρές επιδόσεις σε καλώδια και μέταλλα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:18

UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:59

Γουατεμάλα: Υποχωρεί η δραστηριότητα του ηφαιστείου, αλλά όχι και ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:45

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:28

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Eπενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ