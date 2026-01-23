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Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 26 μέχρι 30 Ιανουαρίου - Οι δικαιούχοι
Εργασιακά
21:16 - 23 Ιαν 2026

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 26 μέχρι 30 Ιανουαρίου - Οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Ποσό που ξεπερνά τα 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθεί σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο από 26 έως 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν συντάξεις, επιδόματα, επιστροφές εισφορών, εφάπαξ παροχές και προγράμματα απασχόλησης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα διατεθούν:

  • 2.396.873.399,20 ευρώ σε 4.231.326 συνταξιούχους στις 28 και 29 Ιανουαρίου, για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026.

  • 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους στις 30 Ιανουαρίου, που αφορούν προκαταβολές συντάξεων βάσει του ν. 4778/2021.

  • 3.000.000 ευρώ σε 2.000 μη μισθωτούς, επίσης στις 30 Ιανουαρίου, για επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών.

  • 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, από 26 έως 30 Ιανουαρίου, για την καταβολή εφάπαξ παροχών μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Αντίστοιχα, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

  • 15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες, στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

  • 1.200.000 ευρώ σε 80 φορείς, για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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