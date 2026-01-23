Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Ολοκληρώθηκε σήμερα (23/1) ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, καθώς υπεγράφη η σύμβαση εργολαβίας μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε.

Σημειώνεται ότι η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας, μετά την περάτωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας και των πρόδρομων εργασιών, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του έργου.

Καθοριστικής σημασίας για την προώθηση και την ωρίμανση του έργου υπήρξε η συμβολή των δωρητών. Κεντρικό ρόλο διαδραμάτισαν η Ελληνική Κυβέρνηση, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Tavma Foundation, καθώς και το Genesis Prize Foundation, μέσω της δωρεάς του Άλμπερτ Μπουρλά. Η υποστήριξή τους υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη ενός έργου με εθνική και διεθνή σημασία.

Επισημαίνεται ότι το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, έναν τόπο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη των Εβραίων της πόλης που εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το οικόπεδο παραχωρήθηκε από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, με τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος υποστηρίζει ενεργά την υλοποίηση του έργου ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Μουσείου έχουν αναλάβει τα γραφεία EKA Efrat Kowalsky Architects από το Ισραήλ, HvB Heide von Beckerath από τη Γερμανία και Μακρίδης και Συνεργάτες από την Ελλάδα, σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα μελετητών. Τη μουσειολογική και μουσειογραφική προσέγγιση υλοποιούν το διεθνώς καταξιωμένο γραφείο Atelier Brückner και η Ανδρομάχη Γκαζή, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου μουσείου διεθνών προδιαγραφών. Τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου έχουν αναλάβει οι εταιρείες Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. και Hill International, ως Project Managers.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση, υπογραμμίζοντας πως το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος αποτελεί ένα εθνικό έργο μνήμης και ευθύνης, με αποδέκτη το σύνολο της κοινωνίας και τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, επισήμανε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει το έργο με πλήρη επίγνωση της ιστορικής και κοινωνικής του βαρύτητας. Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη πρόκειται να αποκτήσει έναν σύγχρονο χώρο μνήμης και πολιτισμού, ευχαριστώντας την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη, καθώς και όλους τους φορείς και δωρητές που συνέβαλαν στην υλοποίηση ενός έργου εθνικής σημασίας, δεσμευόμενος για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωσή του.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε περίπου δύο έτη. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο μνήμης, εκπαίδευσης και έρευνας, προσφέροντας σημαντικά και πολυδιάστατα οφέλη τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για τη χώρα συνολικά.

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης παρευρέθηκαν, εκ μέρους των ιδρυτικών δωρητών, ο Παναγιώτης Πικραμμένος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Mark Strohmenger από το Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και η Ελένη Αγουρίδη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.