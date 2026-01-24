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Λιβύη: «Κλειδώνει» επενδύσεις $20 δισ. με TotalEnergies και ConocoPhillips για αύξηση παραγωγής πετρελαίου
Ειδήσεις
13:37 - 24 Ιαν 2026

Λιβύη: «Κλειδώνει» επενδύσεις $20 δισ. με TotalEnergies και ConocoPhillips για αύξηση παραγωγής πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή μακροχρόνιας συμφωνίας 25 ετών με τη γαλλική TotalEnergies και την αμερικανική ConocoPhillips για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής της παραγωγής. Η επένδυση, η οποία υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτείται εξωτερικά, στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας κατά έως και 850.000 βαρέλια την ημέρα.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί στρατηγικό βήμα για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και την αναβάθμιση των υποδομών του πετρελαϊκού τομέα, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της χώρας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η συνεργασία με δύο από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους πετρελαϊκούς κολοσσούς αναμένεται να φέρει τεχνογνωσία, τεχνολογική υποστήριξη και σημαντικά κεφάλαια, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα.

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