Δικαστής εξετάζει αναστολή της καταστολής μετανάστευσης, ενώ ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο» των συνόρων στη Μινεσότα

Ένας Αμερικανός δικαστής πρόκειται τη Δευτέρα (26/1) να εξετάσει αίτημα για προσωρινή διακοπή της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μινεσότα, μετά το θανατηφόρο πυροβολισμό ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη το Σαββατοκύριακο, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο εντός, όσο και εκτός της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, το κράτος και οι πόλεις Μινεάπολη και Σεντ Πολ ζητούν από το δικαστήριο να παγώσει την επιχείρηση των 3.000 πρακτόρων, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς δυσανάλογη» παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας. Η κυβέρνηση Τραμπ, σε κατάθεσή της στο δικαστήριο, αποκάλεσε το αίτημα «γελοίο», λέγοντας ότι θα μετέτρεπε την ομοσπονδιακή νομοθεσία σε δευτερεύουσα υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαστή Katherine Menendez τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει στη Μινεσότα τον «τσάρο» ασφάλειας συνόρων του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, μετά τον πυροβολισμό του 37χρονου νοσηλευτή Alex Pretti από πράκτορες μετανάστευσης το Σάββατο, κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με διαδηλωτές στη Μινεάπολις. «Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρει σε μένα απευθείας», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισαν το περιστατικό ως επίθεση και δήλωσαν ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν σε αυτοάμυνα, αφού ο Pretti πλησίασε κρατώντας όπλο. Ωστόσο, βίντεο από το σημείο, επαληθευμένο από το Reuters, έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή της κυβέρνησης και δείχνει τον Pretti να κρατάει κινητό τηλέφωνο, όχι όπλο, πριν οι πράκτορες τον ακινητοποιήσουν και τον πυροβολήσουν.

Ο Τραμπ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα

Δεν ήταν σαφές αν η ανακοίνωση Τραμπ συνιστά κλιμάκωση της παρουσίας της κυβέρνησης ή υποχώρηση. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στην Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα» σχετικά με το περιστατικό και πρόσθεσε ότι οι υπάλληλοι μετανάστευσης θα αποσυρθούν τελικά.

Η καταστολή έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, και σφοδρές επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς ηγέτες της πολιτείας. Εξήντα από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων των Target, 3M, UnitedHealth και U.S. Bancorp, ζήτησαν την Κυριακή άμεση αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ της πολιτείας και της κυβέρνησης Τραμπ.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Reuters δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των υποστηρικτών του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα -39%-εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει λιγότερες συλλήψεις σε θέματα μετανάστευσης.