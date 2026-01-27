Άουσβιτς, 81 χρόνια μετά: Η απελευθέρωση, η μνήμη και η επιστροφή του μίσους

Στις 27 Ιανουαρίου 1945, σοβιετικά στρατεύματα περνούν τις πύλες του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, στη ναζιστικά κατεχόμενη Πολωνία. Αυτό που αντικρίζουν δεν θυμίζει εικόνα απελευθέρωσης, αλλά ένα τοπίο απόλυτης ανθρώπινης κατάρρευσης: λιγότερους από 7.000 εξαντλημένους επιζώντες, χιλιάδες πτώματα, κατεστραμμένα κρεματόρια και αποθήκες γεμάτες παπούτσια, βαλίτσες, μαλλιά και προσωπικά αντικείμενα ανθρώπων που είχαν ήδη δολοφονηθεί. Η πραγματικότητα του Ολοκαυτώματος αποκαλύπτεται στον κόσμο με ωμό και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Το Άουσβιτς δεν ήταν ένα μεμονωμένο στρατόπεδο, αλλά ένα σύμπλεγμα στρατοπέδων εξόντωσης και καταναγκαστικής εργασίας. Εκεί δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι, αλλά και Ρομά, Πολωνοί, Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, ομοφυλόφιλοι και πολιτικοί κρατούμενοι. Για την πλειονότητα των θυμάτων, η άφιξη σήμαινε άμεσο θάνατο στους θαλάμους αερίων.

Η απελευθέρωση του Άουσβιτς κατέδειξε κάτι που ξεπερνούσε τη φρίκη της μαζικής δολοφονίας: τη συστηματική, βιομηχανική οργάνωση της γενοκτονίας. Ένα σύγχρονο κράτος είχε επιστρατεύσει διοικητικούς μηχανισμούς, τεχνογνωσία και υποδομές για την εξόντωση ολόκληρων πληθυσμιακών ομάδων. Η γενοκτονία δεν ήταν ξέσπασμα βίας, αλλά αποτέλεσμα σχεδιασμού.

Για τους επιζώντες, η απελευθέρωση δεν σήμανε και λύτρωση. Πολλοί πέθαναν τις επόμενες εβδομάδες από ασθένειες και εξάντληση. Άλλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πλήρη απώλεια: οικογένειες αφανισμένες, κοινότητες διαλυμένες, σπίτια κατειλημμένα ή εχθρικά. Η μεταπολεμική τους ζωή χαρακτηρίστηκε από τραύμα, σιωπή και έναν μακρόχρονο αγώνα για αναγνώριση και δικαίωση.

Μετά τον πόλεμο, το Άουσβιτς αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του Ολοκαυτώματος. Το 2005, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όρισε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη δεν αφορά μόνο την ιστορική καταγραφή, αλλά τη διαρκή εγρήγορση απέναντι στον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη βία.

Ογδόντα ένα χρόνια μετά, η επέτειος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι επιζώντες λιγοστεύουν, ενώ η ιστορική γνώση συχνά υποχωρεί μπροστά στη σχετικοποίηση, την παραπληροφόρηση και την κόπωση της μνήμης. Παράλληλα, τα φαινόμενα αντισημιτισμού καταγράφουν εκ νέου άνοδο σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η αιματοχυσία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κατά την περασμένη διετία περίπου έχουν λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναζωπύρωση μίσους κατά των Εβραίων διεθνώς. Σε ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρείται αύξηση επιθέσεων σε συναγωγές, εβραϊκά σχολεία, πανεπιστήμια και κοινοτικά κέντρα, καθώς και κλιμάκωση της ρητορικής μίσους στον δημόσιο και ψηφιακό χώρο.

Διεθνείς οργανισμοί και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η θεμιτή πολιτική κριτική στις ενέργειες ενός κράτους συχνά μετατρέπεται σε συλλογική στοχοποίηση ενός λαού ή μιας θρησκευτικής κοινότητας. Η ταύτιση όλων των Εβραίων με τις πράξεις του ισραηλινού κράτους, η αναπαραγωγή ιστορικών στερεοτύπων και η χρήση συνωμοσιολογικής ρητορικής αποτελούν κλασικά χαρακτηριστικά του αντισημιτισμού, τα οποία επανεμφανίζονται με σύγχρονη μορφή.

Η μνήμη του Άουσβιτς υπενθυμίζει ότι τέτοια φαινόμενα δεν ξεκινούν με στρατόπεδα εξόντωσης, αλλά με λόγο που αποανθρωποποιεί, με γενικεύσεις που νομιμοποιούν τη βία και με κοινωνίες που εθίζονται στη σιωπή. Το «Ποτέ ξανά» δεν αποτελεί αυτονόητο ιστορικό συμπέρασμα, αλλά διαρκή ηθική και πολιτική υποχρέωση.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πολέμους, προσφυγικές κρίσεις και βαθιές διαιρέσεις, η επέτειος της απελευθέρωσης του Άουσβιτς δεν λειτουργεί μόνο ως φόρος τιμής στα θύματα. Λειτουργεί ως προειδοποίηση: ότι η μνήμη, όταν ατονεί, αφήνει χώρο στην επανάληψη.