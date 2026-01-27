ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άουσβιτς, 81 χρόνια μετά: Η απελευθέρωση, η μνήμη και η επιστροφή του μίσους
Ειδήσεις
22:58 - 27 Ιαν 2026

Άουσβιτς, 81 χρόνια μετά: Η απελευθέρωση, η μνήμη και η επιστροφή του μίσους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις 27 Ιανουαρίου 1945, σοβιετικά στρατεύματα περνούν τις πύλες του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, στη ναζιστικά κατεχόμενη Πολωνία. Αυτό που αντικρίζουν δεν θυμίζει εικόνα απελευθέρωσης, αλλά ένα τοπίο απόλυτης ανθρώπινης κατάρρευσης: λιγότερους από 7.000 εξαντλημένους επιζώντες, χιλιάδες πτώματα, κατεστραμμένα κρεματόρια και αποθήκες γεμάτες παπούτσια, βαλίτσες, μαλλιά και προσωπικά αντικείμενα ανθρώπων που είχαν ήδη δολοφονηθεί. Η πραγματικότητα του Ολοκαυτώματος αποκαλύπτεται στον κόσμο με ωμό και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Το Άουσβιτς δεν ήταν ένα μεμονωμένο στρατόπεδο, αλλά ένα σύμπλεγμα στρατοπέδων εξόντωσης και καταναγκαστικής εργασίας. Εκεί δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι, αλλά και Ρομά, Πολωνοί, Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, ομοφυλόφιλοι και πολιτικοί κρατούμενοι. Για την πλειονότητα των θυμάτων, η άφιξη σήμαινε άμεσο θάνατο στους θαλάμους αερίων.

Η απελευθέρωση του Άουσβιτς κατέδειξε κάτι που ξεπερνούσε τη φρίκη της μαζικής δολοφονίας: τη συστηματική, βιομηχανική οργάνωση της γενοκτονίας. Ένα σύγχρονο κράτος είχε επιστρατεύσει διοικητικούς μηχανισμούς, τεχνογνωσία και υποδομές για την εξόντωση ολόκληρων πληθυσμιακών ομάδων. Η γενοκτονία δεν ήταν ξέσπασμα βίας, αλλά αποτέλεσμα σχεδιασμού.

Για τους επιζώντες, η απελευθέρωση δεν σήμανε και λύτρωση. Πολλοί πέθαναν τις επόμενες εβδομάδες από ασθένειες και εξάντληση. Άλλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πλήρη απώλεια: οικογένειες αφανισμένες, κοινότητες διαλυμένες, σπίτια κατειλημμένα ή εχθρικά. Η μεταπολεμική τους ζωή χαρακτηρίστηκε από τραύμα, σιωπή και έναν μακρόχρονο αγώνα για αναγνώριση και δικαίωση.

Μετά τον πόλεμο, το Άουσβιτς αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του Ολοκαυτώματος. Το 2005, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όρισε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη δεν αφορά μόνο την ιστορική καταγραφή, αλλά τη διαρκή εγρήγορση απέναντι στον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη βία.

Ογδόντα ένα χρόνια μετά, η επέτειος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι επιζώντες λιγοστεύουν, ενώ η ιστορική γνώση συχνά υποχωρεί μπροστά στη σχετικοποίηση, την παραπληροφόρηση και την κόπωση της μνήμης. Παράλληλα, τα φαινόμενα αντισημιτισμού καταγράφουν εκ νέου άνοδο σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η αιματοχυσία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κατά την περασμένη διετία περίπου έχουν λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναζωπύρωση μίσους κατά των Εβραίων διεθνώς. Σε ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρείται αύξηση επιθέσεων σε συναγωγές, εβραϊκά σχολεία, πανεπιστήμια και κοινοτικά κέντρα, καθώς και κλιμάκωση της ρητορικής μίσους στον δημόσιο και ψηφιακό χώρο.

Διεθνείς οργανισμοί και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η θεμιτή πολιτική κριτική στις ενέργειες ενός κράτους συχνά μετατρέπεται σε συλλογική στοχοποίηση ενός λαού ή μιας θρησκευτικής κοινότητας. Η ταύτιση όλων των Εβραίων με τις πράξεις του ισραηλινού κράτους, η αναπαραγωγή ιστορικών στερεοτύπων και η χρήση συνωμοσιολογικής ρητορικής αποτελούν κλασικά χαρακτηριστικά του αντισημιτισμού, τα οποία επανεμφανίζονται με σύγχρονη μορφή.

Η μνήμη του Άουσβιτς υπενθυμίζει ότι τέτοια φαινόμενα δεν ξεκινούν με στρατόπεδα εξόντωσης, αλλά με λόγο που αποανθρωποποιεί, με γενικεύσεις που νομιμοποιούν τη βία και με κοινωνίες που εθίζονται στη σιωπή. Το «Ποτέ ξανά» δεν αποτελεί αυτονόητο ιστορικό συμπέρασμα, αλλά διαρκή ηθική και πολιτική υποχρέωση.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πολέμους, προσφυγικές κρίσεις και βαθιές διαιρέσεις, η επέτειος της απελευθέρωσης του Άουσβιτς δεν λειτουργεί μόνο ως φόρος τιμής στα θύματα. Λειτουργεί ως προειδοποίηση: ότι η μνήμη, όταν ατονεί, αφήνει χώρο στην επανάληψη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ–Ινδία: Η «μητέρα των συμφωνιών» που αλλάζει τον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη
Ειδήσεις

ΕΕ–Ινδία: Η «μητέρα των συμφωνιών» που αλλάζει τον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη

Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ νεκροί στον δρόμο για τη Λυών – Βαρύ πένθος στην ασπρόμαυρη οικογένεια
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ νεκροί στον δρόμο για τη Λυών – Βαρύ πένθος στην ασπρόμαυρη οικογένεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έφυγε ο Χάιντς Κούνιο, ο τελευταίος Θεσσαλονικιός επιζών του Άουσβιτς
Ειδήσεις

Έφυγε ο Χάιντς Κούνιο, ο τελευταίος Θεσσαλονικιός επιζών του Άουσβιτς

Στο Άουσβιτς για την Ημέρα Μνήμης του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος ο Παύλος Χρηστίδης
Πολιτική

Στο Άουσβιτς για την Ημέρα Μνήμης του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος ο Παύλος Χρηστίδης

Το νέο ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου» για τη μνήμη και το τραύμα του Ολοκαυτώματος στον ΔΑΝΑΟ
Magazino

Το νέο ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου» για τη μνήμη και το τραύμα του Ολοκαυτώματος στον ΔΑΝΑΟ

«Πορεία των Ζωντανών»: Χιλιάδες πολίτες τίμησαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος
Ειδήσεις

«Πορεία των Ζωντανών»: Χιλιάδες πολίτες τίμησαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ