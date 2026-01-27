Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ νεκροί στον δρόμο για τη Λυών – Βαρύ πένθος στην ασπρόμαυρη οικογένεια

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην κοινωνία το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο επτά Ελλήνων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών, την Πέμπτη (29/1).

Το δυστύχημα στον άξονα DN6 – E70

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ρουμανικών αρχών, τουριστικό βαν με δέκα επιβαίνοντες συγκρούστηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην περιοχή Timiş. Το όχημα φέρεται να επιχείρησε να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας μετά από προσπέραση, όταν συγκρούστηκε αρχικά με βυτιοφόρο και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα, προσκρούοντας σε φορτηγό.

Επτά άτομα σκοτώθηκαν επί τόπου, μεταξύ αυτών και ο οδηγός, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα ελικόπτερα άμεσης επέμβασης SMURD δεν κατέστη δυνατό να επιχειρήσουν.

Οι επιβαίνοντες είχαν αναχωρήσει από την Κατερίνη και ήταν κυρίως μέλη συνδέσμων φιλάθλων του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και την Κατερίνη, καθώς και ένας φίλαθλος από τη Θεσσαλονίκη.

Επιβεβαίωση των θυμάτων και κινητοποίηση των αρχών

Η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι επιβεβαίωσε ότι οι επτά νεκροί είναι Έλληνες υπήκοοι και φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Κλιμάκιο της πρεσβείας με επικεφαλής τον πρόξενο Ευθύμιο Φωκά μετέβη στην Τιμισοάρα, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για τη νοσηλεία των τραυματιών και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές, ενώ προσωπικό της πρεσβείας έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας.

Η κατάσταση των τραυματιών – Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους και ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων της Τιμισοάρα.

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων για αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα και την ανείπωτη απώλεια. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκα για το περιστατικό, επικοινώνησα με τον ομόλογό μου υπουργό Υγείας της Ρουμανίας, καθώς και με τον αρμόδιο υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων, και βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή.

Οι τρεις τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους. Φέρουν τραύματα, ωστόσο, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Μεταφέρθηκαν από το νοσοκομείο του Λαντό στο επαρχιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβάλλονται σε περαιτέρω εξετάσεις. Εφόσον κριθεί ιατρικά απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας διασωληνωμένος. Είναι τραυματισμένοι, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός. Η ιατρική αξιολόγηση συνεχίζεται.

Προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις τραυματισμών, όπως στη σπονδυλική στήλη, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αν αποφασιστεί επίσημα η μεταφορά τους στην Ελλάδα και το επιθυμούν και οι οικογένειες, θα κάνουμε ό,τι απαιτείται.

Το νοσοκομείο της Τιμισοάρα συγκαταλέγεται στα καλύτερα της Ευρώπης, ενώ εκεί έχουν σπουδάσει και πολλοί Έλληνες γιατροί».

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Πένθος στον ΠΑΟΚ – Ανεπιτυχής προσπάθεια αναβολής του αγώνα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα, ζητώντας να αποφεύγεται η διάδοση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών, ενώ τόνισε ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επιχείρησε να εξασφαλίσει την αναβολή του αγώνα της Πέμπτης (29/1) με τη Λυών — στον οποίο κατευθύνονταν οι άτυχοι φίλαθλοι — ωστόσο δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση από την UEFA.

Την ίδια ώρα, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την αναβολή του προγραμματισμένου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σύσσωμη η οικογένεια του συλλόγου βυθίστηκε στο πένθος.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, έκανε μία γραπτή δήλωση για την τραγωδία με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανία:

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.

Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.

Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».

Συλλογική οδύνη και μηνύματα συμπαράστασης

Η τραγωδία προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Μηνύματα συλλυπητηρίων απηύθυναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, η πολιτική ηγεσία και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Παράλληλα, σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς διαχωρισμούς και αντιπαλότητες, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα βαθιάς θλίψης, ακολούθησαν και οι προσωπικές τοποθετήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην κορυφή του συλλόγου και της Πολιτείας.

Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ – Λουλούδια και κερί στη μνήμη των επτά φιλάθλων

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπηλού πένθους βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας μέλη του προπονητικού επιτελείου και σχεδόν σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των επτά φιλάθλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντελίνο Βιεϊρίνια, στελέχη του τεχνικού τιμ, καθώς και σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, βρέθηκαν έξω από το γήπεδο, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας ένα κερί ως ελάχιστο φόρο τιμής. Παρούσα ήταν και η Αντιπρόεδρος Α’ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα.

Μεταξύ όσων τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων ήταν επίσης ο πρώην τερματοφύλακας και γενικός αρχηγός Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής και team manager Γιώργος Θεοδωρίδης.

Στο σημείο βρέθηκαν και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι, με φωνές χαμηλές αλλά φορτισμένες, έστειλαν το δικό τους μήνυμα μνήμης και ενότητας, κλείνοντας με συνθήματα αφιερωμένα στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzm38cwfy89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzm7un00ouh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}