Guardian: Οι ρωσικές και ουκρανικές στρατιωτικές απώλειες στον πόλεμο πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια, σύμφωνα με μελέτη

Έρευνα υπολογίζει σε περίπου 1,2 εκατομμύρια τους νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, τραυματίες ή αγνοούμενους και σε 600.000 τους Ουκρανούς αντίστοιχα, μέχρι και σήμερα.

Ο αριθμός των Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μπορεί να φτάσει τα 2 εκατομμύρια μέχρι αυτή την άνοιξη, -σύμφωνα με την ίδια μελέτη-, καθώς η εισβολή της Μόσχας δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Όπως σημειώνει ο Guardian, από τη στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, καμία πλευρά δεν έχει δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για τις απώλειες, αντιμετωπίζοντας το μέγεθος των απωλειών ως κρατικό μυστικό.

Το Κρεμλίνο απέρριψε από την πλευρά του την έκθεση του CSIS σήμερα (28/1) ως «μη αξιόπιστη», επιμένοντας ότι μόνο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει την αρμοδιότητα να δημοσιοποιεί στοιχεία για τις ρωσικές απώλειες.

Οι εκτιμήσεις του CSIS βασίστηκαν σε συνεντεύξεις με δυτικούς και Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς και σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ανεξάρτητο ρωσικό ιστότοπο Mediazona και την BBC Russian Service.

Οποιαδήποτε ιστορική σύγκριση και να κάνει κανείς, οι απώλειες είναι εξαιρετικά υψηλές. Η δεξαμενή σκέψης σημείωσε ότι οι ρωσικοί θάνατοι στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία ήταν «πάνω από 17 φορές μεγαλύτεροι από τις σοβιετικές απώλειες στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980, 11 φορές υψηλότεροι από ό,τι στους πρώτους και δεύτερους πολέμους της Τσετσενίας και πάνω από πέντε φορές μεγαλύτεροι από όλους τους ρωσικούς και σοβιετικούς πολέμους συνολικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Επισημαίνεται εδώ ότι οι ρωσικές απώλειες εκτιμώνται ότι υπερβαίνουν τις ουκρανικές κατά περίπου 2,5:1 ή 2:1, αναφέρει η έκθεση. Ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν επίσης μια ζοφερή εικόνα για την Ουκρανία, της οποίας ο πληθυσμός είναι πολύ μικρότερος και η ικανότητα να αντέξει παρατεταμένες απώλειες και να κινητοποιήσει στρατεύματα πολύ περιορισμένη.

Η Μόσχα έχει στραφεί σε γενναιόδωρες αμοιβές και σε ένα διευρυνόμενο πακέτο παροχών για νέους στρατιώτες, προκειμένου να αναπληρώσει τα στρατεύματά της. Οι περιφερειακές αρχές προσφέρουν μπόνους κατάταξης που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Το Κρεμλίνο έχει επίσης στρατολογήσει χιλιάδες άνδρες από την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική, πολλοί από τους οποίους προσέλκυσαν από παραπλανητικές υποσχέσεις ή υπόκεινται σε πίεση.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει από τη μεριά της δυσκολίες στη στρατολόγηση αρκετών στρατιωτών για την αναπλήρωση των εξαντλημένων μονάδων, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αντισταθεί σε εκκλήσεις για μείωση του ηλικιακού ορίου στρατολόγησης κάτω των 25 ετών, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλές στο εσωτερικό.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου

Παρά το μέγεθος των απωλειών και στις δύο πλευρές, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας παραμένουν οριακά. Το CSIS διαπίστωσε ότι από το 2024, οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν με μέσο ρυθμό μόλις 15 έως 70 μέτρα την ημέρα κατά τις πιο σημαντικές επιθέσεις τους, «πιο αργά από σχεδόν κάθε μεγάλη επιθετική εκστρατεία στη σύγχρονη πολεμική ιστορία».

Αν και η Μόσχα σημείωσε κάποια προέλαση στα τέλη του προηγούμενου έτους στην ανατολική Ουκρανία και κοντά στην περιοχή Ντινιπροπετρόφσκ, η πρόοδος έχει πλέον επιβραδυνθεί λόγω των χειμερινών συνθηκών και της σθεναρής ουκρανικής αντίστασης.

Σύμφωνα με δεδομένα της ουκρανικής ομάδας παρακολούθησης DeepState, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 152 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μεταξύ 1 και 25 Ιανουαρίου, τον πιο αργό ρυθμό προέλασης από τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για τις πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, αλλά δεν υπήρξε κάποιο σημάδι προόδου, με το Κρεμλίνο να συνεχίζει να ασκεί πολύ μεγάλες απαιτήσεις για τα ουκρανικά εδάφη.