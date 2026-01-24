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Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες χωρίς «λευκό καπνό» - Νέος γύρος στην Κωνσταντινούπολη
Ειδήσεις
16:14 - 24 Ιαν 2026

Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες χωρίς «λευκό καπνό» - Νέος γύρος στην Κωνσταντινούπολη

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, οι οποίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι οι επαφές επικεντρώθηκαν στα «κρίσιμα σημεία» του ειρηνευτικού πλαισίου που έχει καταθέσει η Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι υπήρξε άμεση συμμετοχή εκπροσώπων τόσο της Μόσχας όσο και του Κιέβου. Όπως σημείωσε, οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα», χωρίς ωστόσο να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης, η ρωσική αντιπροσωπεία, υπό τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοβ, επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, επέστρεψε στο ξενοδοχείο της αποστολής. Αντίθετα, τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναχώρησαν απευθείας για το αεροδρόμιο, γεγονός που καταδεικνύει τον συντονιστικό – και όχι μόνιμο – ρόλο της Ουάσινγκτον στη συγκεκριμένη φάση των επαφών.

Θετικά αποτίμησαν τη διαδικασία και Ουκρανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου του Axios, Μπάρακ Νταβίντ. Όπως μετέφερε, οι τριμερείς συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές», ενισχύοντας την εκτίμηση ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει περιθώριο συνέχισης του διαλόγου.

Οι επαφές, πάντως, δεν θεωρούνται ολοκληρωμένες. Πηγές αναφέρουν ότι έχει ήδη συμφωνηθεί νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, και πάλι στο Αμπού Ντάμπι, στοιχείο που δείχνει ότι οι συνομιλίες εισέρχονται σε μια πιο μακροπρόθεσμη και σταδιακή διαδικασία.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα εμφανίζεται ανοιχτή και σε εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας. Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο RIA Novosti ότι η Ρωσία παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουκρανία και στην Κωνσταντινούπολη, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τον ρόλο της Τουρκίας ως οικοδεσπότη. «Η πρωτοβουλία βρίσκεται πλέον στην πλευρά της Ουκρανίας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι συνομιλίες ξεκίνησαν χθες και πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς πρόβλεψη για επίσημες δηλώσεις, κάτι που υπογραμμίζει τον χαμηλό τόνο και τη διακριτικότητα της διπλωματικής προσπάθειας. Ο πρώτος γύρος είχε διεξαχθεί την Παρασκευή, με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης να τον χαρακτηρίζει «παραγωγικό», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Από την πλευρά του Κιέβου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στο τραπέζι τέθηκαν οι βασικές παράμετροι για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως μετέδωσε το Associated Press, οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σχήματα, με ομάδες εργασίας να εξετάζουν επιμέρους ζητήματα, από τα πολιτικά έως τα ζητήματα ασφάλειας, αποτυπώνοντας τη σύνθετη φύση της διαδικασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/01/2026 - 00:47
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