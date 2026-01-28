Τσιάρας: Στοχευμένη ενίσχυση της βιοασφάλειας για την ευλογιά - Στοίχημα η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

Στην επιλογή της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ευλογιά των ζώων μέσω της αυστηροποίησης των μέτρων βιοασφάλειας, χωρίς προσφυγή στον εμβολιασμό, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «News Room». Όπως ξεκαθάρισε, ο εμβολιασμός δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς ακόμη και σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται η θανάτωση ζώων.

Ο υπουργός στάθηκε αρχικά στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή τεσσάρων περιφερειαρχών από τις περιοχές όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων, καθώς και του περιφερειάρχη Ηπείρου. Όπως είπε, στη σύσκεψη αυτή διατυπώθηκε με σαφήνεια η εθνική στρατηγική της χώρας: η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας ώστε να «κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς» χωρίς να υιοθετηθεί η λύση του εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, κοινή απόφαση κυβέρνησης και Περιφερειών είναι η κινητοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου για την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και μέσω των υπηρεσιών των Περιφερειών και των ΔΑΟΚ. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς –όπως υπογράμμισε– ο βασικός παράγοντας μετάδοσης της νόσου είναι οι παράνομες μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων ή οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν τον ιό.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ευλογιάς «εθνικό ζήτημα» για την ελληνική κτηνοτροφία, προειδοποιώντας ότι αν δεν περιοριστεί έγκαιρα η νόσος, ο κλάδος κινδυνεύει με σοβαρή απομείωση του ζωικού κεφαλαίου και με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς –αν είναι δυνατόν– έως το τέλος του έτους, ώστε να ξεκινήσει μια ουσιαστική διαδικασία ανασύστασης και αναδιοργάνωσης της κτηνοτροφίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, προκειμένου να παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για τη συνολική ανασυγκρότηση του κλάδου. Όπως τόνισε, στόχος είναι μια κτηνοτροφία ζωντανή, ανθεκτική και βιώσιμη, με πραγματική αναπτυξιακή προοπτική και σημαντική συμβολή στην οικονομία.

Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα του εμβολιασμού, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση πως η εφαρμογή του αποκλείει τη θανάτωση ζώων. Όπως σημείωσε, ακόμη και ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος έχει ξεκαθαρίσει ότι ο εμβολιασμός δεν συνεπάγεται αυτόματα τη μη θανάτωση, γεγονός που –κατά τον ίδιο– δεν είναι επαρκώς κατανοητό από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν σχέδια βελτίωσης και χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τη μεταστροφή του μοντέλου της ελληνικής κτηνοτροφίας: από ένα σύστημα που βασίζεται κυρίως στις επιδοτήσεις, σε ένα παραγωγικό και ανθεκτικό μοντέλο με μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι τα ποσά που έχουν δοθεί για τα σφαγιασθέντα ζώα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί και αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος με απόφαση του πρωθυπουργού. Όπως διευκρίνισε, εφόσον παραταθεί ο χρόνος μέχρι την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, οι αποζημιώσεις αυτές θα επαναληφθούν.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι το πόσο γρήγορα θα μπορέσει να ξεκινήσει η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν ειδικά σχέδια για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικά εργαλεία για την αγορά νέων ζώων, με αξιοποίηση τόσο ευρωπαϊκών πόρων όσο και μέσων του τραπεζικού συστήματος.