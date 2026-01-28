Μερτς για Ιράν: Οι μέρες του καθεστώτος είναι μετρημένες

Κλιμακώνεται η διεθνής πίεση προς το Ιράν, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέβη σήμερα (28/1) σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι «το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται στο τέλος του», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν, ο Μερτς χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς ως ένα σύστημα εξουσίας που διατηρείται μόνο μέσω της βίας και του φόβου απέναντι στον ίδιο του τον λαό, σημειώνοντας ότι η πολιτική του νομιμοποίηση έχει ουσιαστικά εκλείψει. «Οι μέρες του είναι μετρημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η κατάρρευσή του θα μπορούσε να επέλθει ακόμη και μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε και στις διατλαντικές σχέσεις, τονίζοντας ότι έχουν πλέον διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για την επικύρωση μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της.

Όπως επισήμανε, μετά τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου για νέες αυξήσεις δασμών, θεωρεί ότι έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να αφήσουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των συμφωνηθέντων.

«Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε υποβάθμιση αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Μερτς, υπογραμμίζοντας τη σταθερή στάση της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα.