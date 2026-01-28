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ΔΑΑ: Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:30 - 28 Ιαν 2026

ΔΑΑ: Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διοργανώνει σε ετήσια βάση ασκήσεις, με σκοπό τη δοκιμή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης Αερολιμένα (ΣΑΚΑΑ), τον έλεγχο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαθέσιμων μέσων και συστημάτων, την εξοικείωση και εξάσκηση του προσωπικού στην αντιμετώπιση συμβάντων και, κυρίως, τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, η Άσκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας, με τίτλο σεναρίου «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA).

Στην φετινή άσκηση ετοιμότητας συμμετείχαν οι φορείς:

  • AEGEAN
  • Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας / Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Πύργος Ελέγχου Αερολιμένα (ΠΕΑ)
  • Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα (ΠΥΑ)
  • Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ)
  • Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθήνας (ΔΑΑΑ)
  • Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας Αερολιμένα (ΥΕΙΒΑ)
  • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
  • Goldair Handling
  • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε (ΔΑΑ)
  • Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)

Επίσης, συμμετείχαν εθελοντές από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι προσομοίωσαν τους επιβάτες του αεροσκάφους και εθελοντές (σπουδαστές) από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο, οι οποίοι, σύμφωνα με το σενάριο, προσομοίωσαν τους φίλους & συγγενείς των επιβατών.

Σενάριο άσκησης

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, «Στις 27 Ιανουαρίου 2026, αεροσκάφος Α320 neo της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN απογειώνεται από Τίρανα με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθήνας 11:00 τοπική.

Στο αεροσκάφος, επιβαίνουν συνολικά 39 επιβάτες (6 άτομα πλήρωμα και 33 επιβάτες).

Στις 11:00 η πτήση θα συντριβεί όταν το σύστημα προσγείωσης προσκρούει σε εμπόδιο πλησίον της εισόδου του διαδρόμου 21R.

Τμήμα της ουράς του αεροσκάφους αποκολλάται. Το υπόλοιπο της ατράκτου και των πτερύγων περιστρέφεται και ολισθαίνει προς τα νοτιοανατολικά. Τελικώς ακινητοποιείται στα αριστερά του διαδρόμου στον Τροχόδρομο «Β» μεταξύ των συνδετήριων Τροχόδρομων «Α2 – Α4.»

Λήξη σεναρίου

Για τους σκοπούς της άσκησης ενεργοποιήθηκαν και λειτούργησαν τα εξής Κέντρα Έκτακτης Ανάγκης:

  • Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων
  • Τόπος Υποδοχής Φίλων και Συγγενών Επιβατών
  • Κέντρο Πληροφόρησης Καταστάσεων Ανάγκης ΔΑΑ
  • Τηλεφωνικό Κέντρο αεροπορικής εταιρείας
  • Χώροι Υποδοχής Επιβατών & Πληρώματος
  • καθώς και τα σχετικά κέντρα που οργανώνονται από τον Αερομεταφορέα.

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