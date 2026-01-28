Τσαβδαρίδης από ΕΕΘ: Βασικός άξονας της αναπτυξιακής πολιτικής η παραγωγική ανασυγκρότηση

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει χαιρετισμό στην επετειακή Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ενός θεσμού άρρηκτα συνδεδεμένου με την οικονομική και κοινωνική ιστορία της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η παρουσία του στην εκδήλωση δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά εξέφραζε έμπρακτα την αναγνώριση της Πολιτείας στο πολυεπίπεδο έργο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εδώ και έναν αιώνα λειτουργεί ως θεσμικός πυλώνας στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Όπως τόνισε, μέσα από τη διαδρομή του ΕΕΘ αποτυπώνεται η ίδια η ιστορία της Θεσσαλονίκης, μέσα από το βλέμμα του επαγγελματία, του εμπόρου και του ανθρώπου της αγοράς που επιμένει, δημιουργεί και αντέχει στις προκλήσεις του χρόνου.

Ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στη σταθερή προσήλωση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, την οποία χαρακτήρισε ως τον κοινωνικό ιστό της χώρας και τον βασικό πυλώνα της μεσαίας τάξης. Υπογράμμισε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί εθνικό πρόταγμα και βασικό άξονα της αναπτυξιακής πολιτικής.

Ειδική αναφορά έκανε στο έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, το οποίο υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος. Όπως σημείωσε, η στήριξη των 58.000 μελών του ΕΕΘ και συνολικά των ελληνικών επιχειρήσεων βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της μεταρρύθμισης «OpenBusiness», τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και την ενίσχυση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης με στοχευμένα προγράμματα, όπως το «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας» και η «Έξυπνη Μεταποίηση».

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε επίσης ότι η Κυβέρνηση δίνει αταλάντευτη μάχη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με στόχο την προστασία του καταναλωτή και του υγιούς επιχειρηματία, επισημαίνοντας ότι η ελεύθερη αγορά προϋποθέτει διαφάνεια και ίσους κανόνες.

Κλείνοντας, ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής σύγκλισης, σημειώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής της Κυβέρνησης, με αξιοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και με την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής. Ευχήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλή και δημιουργική πορεία στον δεύτερο αιώνα της ζωής του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό σύμμαχο της Πολιτείας στην κοινή προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.