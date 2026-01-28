Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» για να απαντήσουμε στις ΗΠΑ

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ έστειλε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στις νέες απειλές που εκτόξευσε την Τετάρτη (28/1) ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες — με το δάχτυλο στη σκανδάλη — να απαντήσουν άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ.

Σημείωσε, δε, ότι «τα πολύτιμα διδάγματα που αντλήσαμε από τον Πόλεμο των 12 ημερών [σσ. με το Ισραήλ] μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε ακόμα πιο δυναμικά, ταχύτερα και βαθύτερα».

Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε ότι «το Ιράν πάντα χαιρέτιζε μια αμοιβαία επωφελή, δίκαιη και ισότιμη πυρηνική συμφωνία – σε ισότιμη βάση και χωρίς εξαναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό – η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιράν στη μη στρατιωτική πυρηνική τεχνολογία και εγγυάται την απουσία πυρηνικών όπλων».

«Τέτοια όπλα δεν έχουν θέση στον σχεδιασμό μας για την ασφάλεια και ουδέποτε επιδιώξαμε να τα αποκτήσουμε», κατέληξε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Η ανάρτηση του Αραγτσί έρχεται μετά την προειδοποίηση του Αλί Σαμχανίπροειδοποίηση του Αλί Σαμχανί, κορυφαίου συμβούλου του Χαμενεΐ, πως αν ο Τραμπ διατάξει επίθεση κατά του Ιράν, εκείνο θα απαντήσει χτυπώντας στην «καρδιά του Τελ Αβίβ».