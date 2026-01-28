Σύμβουλος Χαμενεΐ: Θα χτυπήσουμε «στην καρδιά του Τελ Αβίβ» αν μας επιτεθεί ο Τραμπ

«Το περιορισμένο χτύπημα είναι μια ψευδαίσθηση», γράφει συγκριμένα ο Αλί Σαμχανί στο X και συμπληρώνει:
«Οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα από την Αμερική, από οποιαδήποτε πηγή και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα θεωρηθεί ως η αρχή ενός πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, ολοκληρωμένη και χωρίς προηγούμενο και θα κατευθύνεται στον επιτιθέμενο, στην καρδιά του Τελ Αβίβ και όλων των υποστηρικτών του».
Η ανάρτηση του Σαμχανί έρχεται εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης που ασκεί ο Τραμπ στο Ιράν, πυροδοτώντας εικασίες και σενάρια σχετικά με το αν θα διατάξει επίθεση ή όχι.
Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο, ο Σαμχανί είχε γράψει στο X: «Οποιαδήποτε επιθετικότητα θα αντιμετωπίσει άμεση σκληρή απάντηση πέρα από κάθε φαντασία των σχεδιαστών της».