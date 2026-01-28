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Σύμβουλος Χαμενεΐ: Θα χτυπήσουμε «στην καρδιά του Τελ Αβίβ» αν μας επιτεθεί ο Τραμπ
Ειδήσεις
21:05 - 28 Ιαν 2026

Σύμβουλος Χαμενεΐ: Θα χτυπήσουμε «στην καρδιά του Τελ Αβίβ» αν μας επιτεθεί ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλί Σαμχανί, ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του Χαμενεΐ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης στα εβραϊκά ότι το καθεστώς θα επιτεθεί στο Τελ Αβίβ σε απάντηση απέναντι σε οποιοδήποτε χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

«Το περιορισμένο χτύπημα είναι μια ψευδαίσθηση», γράφει συγκριμένα ο Αλί Σαμχανί στο X και συμπληρώνει:

«Οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα από την Αμερική, από οποιαδήποτε πηγή και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα θεωρηθεί ως η αρχή ενός πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, ολοκληρωμένη και χωρίς προηγούμενο και θα κατευθύνεται στον επιτιθέμενο, στην καρδιά του Τελ Αβίβ και όλων των υποστηρικτών του».

Η ανάρτηση του Σαμχανί έρχεται εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης που ασκεί ο Τραμπ στο Ιράν, πυροδοτώντας εικασίες και σενάρια σχετικά με το αν θα διατάξει επίθεση ή όχι.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο, ο Σαμχανί είχε γράψει στο X: «Οποιαδήποτε επιθετικότητα θα αντιμετωπίσει άμεση σκληρή απάντηση πέρα ​​από κάθε φαντασία των σχεδιαστών της».

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