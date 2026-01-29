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Φρένο στον ευρωπαϊκό στρατό βάζει η Κάλας: «Μη ρεαλιστική η δημιουργία του»
Ειδήσεις
10:24 - 29 Ιαν 2026

Φρένο στον ευρωπαϊκό στρατό βάζει η Κάλας: «Μη ρεαλιστική η δημιουργία του»

Reporter.gr Newsroom
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Σαφείς αποστάσεις από την ιδέα δημιουργίας ξεχωριστού ευρωπαϊκού στρατού κράτησε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι ρεαλιστικό στο παρόν θεσμικό και στρατιωτικό πλαίσιο της Ευρώπης.

Σε δηλώσεις της την Πέμπτη, ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, η κ. Κάλας επισήμανε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη εθνικούς στρατούς, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις 23 χωρών συμμετέχουν παράλληλα στη δομή του ΝΑΤΟ. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου, ξεχωριστού ευρωπαϊκού στρατού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας θα πρέπει να βασιστεί στους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι στον στρατιωτικό τομέα η σαφήνεια στη διοίκηση είναι καθοριστικής σημασίας. Όπως σημείωσε, η δημιουργία παράλληλων δομών ενέχει τον κίνδυνο σύγχυσης ως προς την αλυσίδα εντολών και την επιχειρησιακή ευθύνη, ειδικά σε περιόδους κρίσης. «Πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος δίνει εντολές και ποιος τις εκτελεί», τόνισε.

Οι δηλώσεις της Κάγια Κάλας έρχονται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, στον απόηχο γεωπολιτικών αναταράξεων και ανησυχιών για το μέλλον της διατλαντικής σχέσης. Πρόσφατα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης, προκαλώντας αντιδράσεις και προβληματισμό στους κόλπους της ΕΕ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε νωρίτερα και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος απέρριψε τις εκκλήσεις για τη συγκρότηση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού στρατού. Ο Ρούτε τόνισε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να ενισχυθεί εντός του πλαισίου της Συμμαχίας, ιδίως τη στιγμή που η αβεβαιότητα γύρω από τη στάση των ΗΠΑ –και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ– αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης.

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