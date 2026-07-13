Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών της, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η κ. Κάλας επισήμανε ότι η Κύπρος έθεσε στο τραπέζι το ζήτημα των σχεδίων της Άγκυρας για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Όπως υπογράμμισε, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη: η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα της ΕΕ παραμένει η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή ευρωπαϊκή θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ακόμη ότι την προσεχή Πέμπτη θα επισκεφθεί την ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση Aspides, όπου θα επιθεωρήσει το ιταλικό πολεμικό πλοίο που συμμετέχει στην αποστολή. Όπως σημείωσε, η επιχείρηση εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι, καθώς η απειλή στην περιοχή παραμένει ενεργή.

Αναφερόμενη στις επαφές που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ με εκπροσώπους των χωρών του Κόλπου, η κ. Κάλας τόνισε ότι υπήρξε κοινή θέση υπέρ της διατήρησης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της αποτροπής απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με τις χώρες της περιοχής.

Όσον αφορά το Μεσανατολικό, η Ύπατη Εκπρόσωπος δήλωσε ότι και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ συμφωνούν πως οι ισραηλινοί εποικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει, κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σειρά επιλογών για την αυστηροποίηση των περιορισμών στο εμπόριο με τους εποικισμούς.

Σύμφωνα με την κ. Κάλας, η επιβολή μέτρων που αφορούν το εμπόριο με τους εποικισμούς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη στήριξη μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ οι πρέσβεις της ΕΕ έχουν λάβει εντολή να προχωρήσουν τις σχετικές διαδικασίες. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο ζήτημα τις επόμενες ημέρες.