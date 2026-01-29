Δύο νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά λίγο πριν τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης πυρός

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες από υγειονομικές πηγές, σε ένα ακόμη επεισόδιο βίας, την ώρα που η Χαμάς και το Ισραήλ προετοιμάζονται για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με διασώστες, οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην ανατολική περιοχή της Χαν Γιούνις, κοντά σε ζώνη όπου διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε κάποια επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα, τον Οκτώβριο, τουλάχιστον 490 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε επιθέσεις μαχητών στη Γάζα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται στη δεύτερη φάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι μεσολαβητές καλούνται να διαχειριστούν το πλέον αμφιλεγόμενο ζήτημα, αυτό του αφοπλισμού της Χαμάς, τον οποίο η οργάνωση απορρίπτει εδώ και χρόνια. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την αποστολή διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή.