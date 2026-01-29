Politico: Η Κομισιόν απέλυσε αξιωματούχο για δωροδοκία από το Κατάρ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέλυσε έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους της, τον Χένρικ Χολολέι, έπειτα από εσωτερική έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραβίασε τους κανονισμούς.

Σύμφωνα με το POLITICO, ο Χολολέι, Εσθονός στην καταγωγή, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων που αφορούν τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφάνεια, την αποδοχή δώρων και τη δημοσιοποίηση εγγράφων.

«Είμαι απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση της Επιτροπής και χαίρομαι που αυτή η μακρά διαδικασία έφτασε επιτέλους στο τέλος της», δήλωσε από την πλευρά του ο Χολολέι την Πέμπτη (29/1).

Επισημαίνεται ότι ο Χολολέι είχε διατελέσει στο παρελθόν ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των μεταφορών και πιο πρόσφατα σύμβουλος βαθμίδας Hors Classe στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το POLITICO, ενημερώθηκε στις 21 Μαρτίου 2025 ότι η Επιτροπή κινεί εναντίον του εσωτερική πειθαρχική διαδικασία.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την έναρξη ποινικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για καταγγελίες διαφθοράς. Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Libération, σύμφωνα με το οποίο ο Χολολέι αντάλλαξε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με μια σημαντική συμφωνία στον τομέα των αερομεταφορών με το Κατάρ, με αντάλλαγμα δώρα.

Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες βασίστηκαν σε εμπιστευτικά πορίσματα έρευνας του 2023 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία είχε ξεκινήσει έπειτα από αποκαλύψεις του POLITICO.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε πειθαρχική διαδικασία που αφορά ανώτερο αξιωματούχο», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, χωρίς να κατονομάσει τον αξιωματούχο.

«Η διαδικασία αυτή κατέδειξε ότι το εμπλεκόμενο μέλος του προσωπικού παραβίασε τους ισχύοντες κανόνες», ανέφερε η Βίρκουνεν. Το Κολέγιο των Επιτρόπων «αποφάσισε την επιβολή κατάλληλων και αναλογικών μέτρων στον εν λόγω ανώτερο αξιωματούχο».