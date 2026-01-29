«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Επιδότηση έως 90% με στόχο να βγουν 20.000 κλειστά ακίνητα στην αγορά

Στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αναφέρθηκε η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου στο πλαίσιο της παρουσίας της σε τηλεοπτική εκπομπή του Action, δίνοντας περισσότερα στοιχεία σχετικά με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που θα κάνει «πρεμιέρα» από τον Μάιο.

Όπως είπε η Υπουργός, το νέο ν/σ προωθεί πολλές ρυθμίσεις για το στεγαστικό, όπως την επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, γιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η επιδότηση για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» θα φτάνει από τον Μάιο το 90% και ποσό έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση 20.000 κλειστών ακινήτων.

«Πετύχαμε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη στο ότι πείσαμε την Ευρώπη να μας δώσει ένα τεράστιο πρόγραμμα μισού δισεκατομμυρίου για πλήρη ανακαίνιση κατοικιών, ώστε να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια», τόνισε η κα Μιχαηλίδου, ενώ στάθηκε και στην καταγραφή των αναξιοποίητων δημόσιων ακινήτων.

Σχετικά με αυτό, η Υπουργός είπε ότι στόχος είναι να δοθούν σε επενδυτές που θα επιστρέψουν τουλάχιστον το 30% για κοινωνικές κατοικίες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα προστεθεί στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος.

Στην ίδια κατεύθυνση και η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων στα αστικά κέντρα, δύο στην Αττική, σε Χαϊδάρι και Αχαρνές, τα οποία θα μετατραπούν σε 650 διαμερίσματα και, συνολικά, με τα στρατόπεδα σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθούν 1.700 κατοικίες.

Τον στόχο της ενίσχυσης του αποθέματος προσιτής στέγης υπηρετεί και η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά στη φοροαπαλλαγή σε ιδιώτες κατασκευαστές που θα αξιοποιήσουν ακίνητα για κοινωνική κατοικία και θα τα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Κλείνοντας, η Δόμνα Μιχαηλίδου απευθύνθηκε στους ωφελούμενους του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», προκειμένου να τους καλέσει να προ9χωρήσουν στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, έως τις 6 Φεβρουαρίου, «ώστε το πρόγραμμα να προχωρήσει ομαλά και να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι πολίτες που το έχουν πραγματικά ανάγκη».