Αρχεία Έπσταϊν – Νέες αποκαλύψεις: Τα πάρτυ στο «αμαρτωλό» νησί, η αμερικανική ελίτ και οι Ρωσίδες

Ο πολιτικός σεισμός που προκαλούν στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) οι φάκελοι Έπσταϊν συνεχίζεται, καθώς την Παρασκευή (30/1) το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα τουλάχιστον τρία εκατομμύρια νέα έγγραφα, τα οποία φαίνεται να εμπλέκουν πολλά εξέχοντα μέλη της αμερικανικής ελίτ, από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ μέχρι τον Μπιλ Γκέιτς.

Το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, γνωστό για την πολυτέλεια αλλά και τα σκάνδαλα που το περιβάλλουν, εμφανίζεται επανειλημμένα στα έγγραφα. Τα μηνύματα περιγράφουν συζητήσεις για επισκέψεις, πάρτυ και μετακινήσεις, χωρίς όμως να προκύπτουν στοιχεία παράνομης δράσης από τους συμμετέχοντες.

Ωστόσο, η αλληλογραφία δείχνει ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε επαφές με μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, πολιτικούς και επιχειρηματίες ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, ενώ οι αναφερόμενοι συχνά αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις.

Ο «Δούκας» και η 26χρονη Ρωσίδα

Μεταξύ άλλων, στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνεται emails του επιχειρηματία και ενός άλλου προσώπου με το όνομα «The Duke» (Ο Δούκας), που σύμφωνα με το BBC αποδίδεται στον Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ.

Σε ένα από αυτά τα email που αντάλλαξαν τον Αύγουστο του 2010, οι δύο άνδρες συζητούν το ενδεχόμενο να δειπνήσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου υπάρχει «πολλή ιδιωτικότητα». Σε ένα άλλο email, δε, ο Έπσταϊν προσφέρεται να συστήσει στον «Δούκα» μία 26χρονη Ρωσίδα.

Όπως σημειώνει το BBC, τα συγκεκριμένα email δεν αποτελούν αποδεικτικό οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δύο χρόνια πριν (το 2008), ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος για προσέγγιση ανηλίκου με σεξουαλικό σκοπό.

Ο Άντριου γοναστιστός πάνω από μία γυναίκα

Εν τω μεταξύ, σάλος έχει προκληθεί στα βρετανικά ΜΜΕ με φωτογραφίες που διέρρευσαν, οι οποίες δείχνουν τον Άντριου γονατιστό πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο δάπεδο ενός δωματίου.

Οι εικόνες αυτές που περιέχονται στον φάκελο του Έπσταϊν έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις, με το μέλος της βασιλικής οικογένειας να αρνείται να κάνει σχόλιο, ενώ στο παρελθόν έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αναφέρει το BBC.

Όπως σημειώνεται στα μέσα, δεν είναι γνωστό πότε, πού και για ποιον σκοπό τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

Και η Σάρα Φέργκιουσον στο κάδρο

Άλλα email από αυτά που ήρθαν χθες στο «φως» φέρεται να είναι μεταξύ του επιχειρηματία και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου. Το μήνυμα αυτό έχει ημερομηνία 4 Απριλίου 2009 και καταλήγει: «Με αγάπη, Σάρα. Η κοκκινομάλλα!».

Σε αυτό, η Σάρα Φέργκιουσον ενημερώνει τον Έπσταϊν ότι θα βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς και του λέει πως θα ήθελε να πιουν τσάι. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για ιδέες σχετικά με την εταιρεία της Φέργκιουσον, Mother’s Army. Η πρώην δούκισσα της Υόρκης προσφωνεί τον Έπσταϊν ως «αγαπημένε μου, θεαματικέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι».

Τον αποκαλεί «θρύλο» και λέει «είμαι τόσο περήφανη για σένα». Την περίοδο της ανταλλαγής των email, ο Έπσταϊν βρισκόταν ακόμη σε κατ’ οίκον περιορισμό για την καταδίκη του το 2008.

Εκατοντάδες αναφορές στον Τραμπ

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν εκατοντάδες αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, αλλά δηλώνει ότι αυτή διακόπηκε πριν από πολλά χρόνια και αρνείται οποιαδήποτε γνώση για τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Μεταξύ των νέων εγγράφων περιλαμβάνεται λίστα που καταρτίστηκε πέρυσι από το FBI με καταγγελίες κατά του Τραμπ από άτομα που τηλεφώνησαν στη γραμμή καταγγελιών του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Απειλών. Πολλές από αυτές φαίνεται να βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και υποβλήθηκαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Η λίστα περιλαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Τραμπ, του Έπσταϊν και άλλων προβεβλημένων προσώπων.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί σταθερά κάθε αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τις τελευταίες καταγγελίες, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψαν σε δήλωση που συνόδευε τη νέα δέσμη αρχείων. Η δήλωση αυτή είναι η εξής:

«Ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ που υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς και, αν είχαν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Ο Μπιλ Γκέιτς και το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς διέψευσε ως «χυδαίους», «παράλογους» και ψευδείς» τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων ότι είχε κολλήσει κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Δύο email της 18ης Ιουλίου 2013 φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον ίδιο τον Έπσταϊν, αλλά δεν είναι σαφές αν στάλθηκαν ποτέ στον Γκέιτς. Και τα δύο στάλθηκαν από και προς τον ίδιο λογαριασμό email του Έπσταϊν. Δεν εμφανίζεται κανένας λογαριασμός email που να συνδέεται με τον Γκέιτς και τα μηνύματα δεν φέρουν υπογραφή.

Το ένα email είναι γραμμένο ως επιστολή παραίτησης από το «Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς» και ο συγγραφέας του κάνει παράπονα ότι χρειάστηκε να προμηθευτεί φάρμακα για τον Γκέιτς «ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες».

Το άλλο, που ξεκινά με το «αγαπητέ Μπιλ», διαμαρτύρεται για το ότι ο Γκέιτς διέκοψε τη φιλία και περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι προσπάθησε να αποκρύψει σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη, ακόμη και από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε στο BBC: «Αυτοί οι ισχυρισμοί, από έναν αποδεδειγμένα ψεύτη είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

Σημείωσε ακόμη: «Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν συνεχίστηκε η σχέση του με τον Γκέιτς και σε ποιο ακραίο σημείο ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».

Ο Μασκ και οι επισκέψεις στο «σκοτεινό» νησί

Στα έγγραφα φαίνεται επίσης ότι ο Ίλον Μασκ επικοινώνησε τουλάχιστον δύο φορές με τον Έπσταϊν για προγραμματισμό επισκέψεων στο νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική, όπου φέρεται ότι έγιναν πολλές καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης. Σε ανταλλαγή μηνυμάτων το 2012, ο Έπσταϊν ρώτησε τον Μασκ πόσα άτομα θα ήθελε να μεταφερθούν με ελικόπτερο, και ο Μασκ απάντησε ότι πιθανώς μόνο εκείνος και η τότε σύντροφός του, Ταλούλα Ράιλι, θα πήγαιναν, ρωτώντας πότε θα ήταν το «πιο ξέφρενο πάρτι».

Το 2013, ο Μασκ έστειλε ξανά μήνυμα για πιθανή επίσκεψη στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/Αγίου Βαρθολομαίου, αλλά δεν είναι σαφές αν πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις. Εκπρόσωποι των εταιρειών του Μασκ, Tesla και X, δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολίων.

Ο ίδιος ο Μασκ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι απέρριψε τις προτάσεις του Έπσταϊν να επισκεφθεί το νησί. Το 2025 έγραψε στο X ότι είχε αρνηθεί τις προσκλήσεις, μετά τη δημοσιοποίηση ημερολογίου Έπσταϊν που ανέφερε πιθανή επίσκεψή του.