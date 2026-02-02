ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Σε ισχύ ο κανονισμός που απαγορεύει το ρωσικό φυσικό αέριο – Το χρονοδιάγραμμα
Ειδήσεις
15:54 - 02 Φεβ 2026

ΕΕ: Σε ισχύ ο κανονισμός που απαγορεύει το ρωσικό φυσικό αέριο – Το χρονοδιάγραμμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δημοσιεύθηκε σήμερα 2/2 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος κανονισμός που απαγορεύει σταδιακά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, με πλήρη εφαρμογή από το φθινόπωρο του 2027.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι απαγορεύσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά ως εξής:

  • Από 25 Απριλίου 2026: βραχυπρόθεσμες συμβάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
  • Από 17 Ιουνίου 2026: βραχυπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου μέσω αγωγών
  • Από 1η Ιανουαρίου 2027: μακροπρόθεσμες συμβάσεις για εισαγωγές ΥΦΑ
  • Από 30 Σεπτεμβρίου 2027: εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων, με δυνατότητα παράτασης έως 31 Οκτωβρίου 2027 για τα κράτη μέλη που δεν έχουν καλύψει τα απαιτούμενα επίπεδα αποθήκευσης.

Η εφαρμογή του κανονισμού αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και να ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αξιοποιώντας αμερικανικό LNG για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καλούνται να προετοιμαστούν συντονισμένα για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης και να τα υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου 2026.

Παπασταύρου: Σημαντικός ο Κάθετος Διάδρομος για την απεξάρτηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μεταβάλλει τις γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. «Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, να εξελιχθεί σε έναν εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη. Αυτό αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας, αλλάζουν οι ισορροπίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η σύγκληση συνάντησης Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών στις 24 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επιτυχία του έργου αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει να κάνει με κόμματα ή πρόσωπα, αλλά με τη χώρα μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 16:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση
Ειδήσεις

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets
Ειδήσεις

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ