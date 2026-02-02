ΕΕ: Σε ισχύ ο κανονισμός που απαγορεύει το ρωσικό φυσικό αέριο – Το χρονοδιάγραμμα

Δημοσιεύθηκε σήμερα 2/2 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος κανονισμός που απαγορεύει σταδιακά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, με πλήρη εφαρμογή από το φθινόπωρο του 2027.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι απαγορεύσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά ως εξής:

Από 25 Απριλίου 2026: βραχυπρόθεσμες συμβάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)

Από 17 Ιουνίου 2026: βραχυπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου μέσω αγωγών

Από 1η Ιανουαρίου 2027: μακροπρόθεσμες συμβάσεις για εισαγωγές ΥΦΑ

Από 30 Σεπτεμβρίου 2027: εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων, με δυνατότητα παράτασης έως 31 Οκτωβρίου 2027 για τα κράτη μέλη που δεν έχουν καλύψει τα απαιτούμενα επίπεδα αποθήκευσης.

Η εφαρμογή του κανονισμού αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και να ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αξιοποιώντας αμερικανικό LNG για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καλούνται να προετοιμαστούν συντονισμένα για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης και να τα υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου 2026.

Παπασταύρου: Σημαντικός ο Κάθετος Διάδρομος για την απεξάρτηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μεταβάλλει τις γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. «Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, να εξελιχθεί σε έναν εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη. Αυτό αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας, αλλάζουν οι ισορροπίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η σύγκληση συνάντησης Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών στις 24 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επιτυχία του έργου αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει να κάνει με κόμματα ή πρόσωπα, αλλά με τη χώρα μας».