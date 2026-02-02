Παπασταύρου: Το αμερικανικό LNG αλλάζει τις ισορροπίες - Σύνολο μέτρων για μείωση στην τιμή ενέργειας

Ως «μία σημαντική εξέλιξη» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ουκρανία, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μεταβάλλει τις γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. «Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, να εξελιχθεί σε έναν εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη. Αυτό αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας, αλλάζουν οι ισορροπίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η σύγκληση συνάντησης Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών στις 24 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επιτυχία του έργου αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει να κάνει με κόμματα ή πρόσωπα, αλλά με τη χώρα μας».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τη Chevron, ο Υπουργός δήλωσε ότι «πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στις επόμενες δύο εβδομάδες έρχεται η ηγεσία της Chevron στην Ελλάδα για να υπογράψουμε τις τέσσερις συμβάσεις», διευκρινίζοντας ότι αμέσως μετά η διαδικασία προχωρά στη Βουλή.

Όπως σημείωσε, «πριν περάσει ένας χρόνος από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, σε χρόνο ρεκόρ, η χώρα μας ολοκλήρωσε όλα τα θεσμικά στάδια για να προχωρήσουμε με τη Chevron», ενώ έθεσε ως σαφή στόχο «στο δεύτερο μισό του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες».

Ανακούφιση για την κυβέρνηση οι τιμές ρεύματος για τον Φεβρουάριο

Αναφερόμενος στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ, παραμένουν αμετάβλητες για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση. Όπως εξήγησε, «η χονδρική τιμή σε όλη την Ευρώπη έχει αυξηθεί σημαντικά. Βρισκόμαστε στον χειμώνα, το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ρευστό, και στη χώρα μας οι τιμές παραμένουν σταθερές. Αυτό δείχνει ότι οδηγούμαστε σε μια φάση σταθεροποίησης, πριν από μια πιθανή περαιτέρω αποκλιμάκωση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής. «Η στήριξη της βιομηχανίας είναι αναγκαία, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου αυτή η στήριξη πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισήμανε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει τις επαφές μας και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις», δήλωσε.

Στο πλαίσιο της αναλυτικής ενημέρωσης για το νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο ρεύματος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι προς το παρόν αφορά μεγάλους καταναλωτές, ενώ από την 1η Απριλίου θα επεκταθεί σε ορισμένες βιοτεχνίες και νοικοκυριά. Προϋπόθεση για την ένταξη στο συγκεκριμένο τιμολόγιο είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή. «Το πορτοκαλί τιμολόγιο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της χαμηλής χονδρικής τιμής που καταγράφεται τις μεσημεριανές ώρες, λόγω της αυξημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν, για παράδειγμα, μια βιοτεχνία ή μια βιομηχανία μεταφέρει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της στις ώρες αυτές, τότε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς σε σχέση με το 2025, μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους από 10% έως 18%», ανέφερε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η μείωση των τιμών για τα νοικοκυριά αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Δεν υπάρχει ένα μόνο μέτρο που μπορεί να δώσει λύση. Απαιτείται ένα σύνολο παρεμβάσεων», τόνισε.

Ενταντικοποίηση των ελέγχων ρευματοκλοπής

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της ρευματοκλοπής, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά. Όπως ανέφερε, από 36.000 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2024, το 2025 ξεπέρασαν τους 53.000. «Έχουμε καταφέρει να ανακτηθούν περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που συμβάλλει στο να μη μετακυλίεται το κόστος στους συνεπείς καταναλωτές. Είναι ένας αγώνας δρόμου», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αύξηση των ελέγχων προκάλεσε αντιδράσεις και παράπονα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τους. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος προχωρά σε συστηματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου.

Συνταγματική αναθεώρηση: Η ώρα της αλήθειας για την αντιπολίτευση

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, τονίζοντας ότι αποτελεί «την ώρα της αλήθειας για όλα τα κόμματα και κυρίως για την αντιπολίτευση». Όπως επισήμανε, «ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αναστάτωσης, με μεγάλες τεχνολογικές και οικολογικές εξελίξεις. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Απαντώντας, τέλος, στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ο υπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι «και μπορεί και πρέπει».