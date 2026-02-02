Κόστα: Η ανταγωνιστικότητα και η ενιαία αγορά στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου Κορυφής στις 12/2

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της Ενιαίας Αγοράς θα αποτελέσει τον κύριο άξονα συζήτησης στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου στο κάστρο Alden Biesen του Βελγίου. Αυτό επισημαίνει σε επιστολή του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του θέματος στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνει ο Κόστα, «η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς μας είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ μια επείγουσα στρατηγική επιταγή». Η άτυπη Σύνοδος ακολουθεί το πρότυπο της περσινής συνάντησης για την Άμυνα, η οποία έδωσε σημαντική ώθηση στην οικοδόμηση μιας «Ευρώπης της Άμυνας». Στόχος για το 2026 είναι να επιτευχθεί αντίστοιχη πρόοδος στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, αναγνωρίζοντας την οικονομική ανθεκτικότητα ως βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Οι συζητήσεις της Συνόδου θα κινηθούν γύρω από δύο βασικούς άξονες:

Το νέο γεωοικονομικό πλαίσιο: Οι ηγέτες θα εξετάσουν πώς η ΕΕ μπορεί να ανταποκριθεί σε έναν κόσμο αυξημένου, αλλά όχι πάντα δίκαιου, οικονομικού ανταγωνισμού. Θα συζητηθεί ο τρόπος μείωσης κρίσιμων εξαρτήσεων, ειδικά στους τομείς των πρώτων υλών και της τεχνολογίας, ενώ θα διερευνηθούν οι δυνατότητες εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Εσωτερικές πολιτικές και λειτουργία Ενιαίας Αγοράς: Ο Κόστα επισημαίνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο απλούστευσης για πολίτες και επιχειρήσεις, αρκεί να μειωθούν τα εθνικά εμπόδια και να διαμορφωθεί ένα πιο φιλικό κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η πρόταση για ένα νέο «28ο καθεστώς» για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Επιπλέον, θα επιταχυνθεί η υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις.

Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, καθώς και ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα. Η παρουσία τους στοχεύει στην παρουσίαση των προτάσεων των εκθέσεών τους για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την Ενιαία Αγορά, προσαρμοσμένες στο σημερινό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον.

Στην επιστολή του, ο Αντόνιο Κόστα υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη παραμένει ανοιχτή στο εμπόριο, αλλά αυτό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αδυναμία. Παράλληλα, η επιτάχυνση της εμπορικής ατζέντας πρέπει να συνδυαστεί με την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από αθέμιτο ανταγωνισμό και με συστηματική διαχείριση των οικονομικών κινδύνων.

Η άτυπη Σύνοδος στις 12 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης υπέρ της οικονομικής ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο σημερινό, απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.