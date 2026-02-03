Ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος συνελήφθησαν για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Δύο άνδρες, ένας 54χρονος Έλληνας και ένας 37χρονος Ρουμάνος, συνελήφθησαν από τις γερμανικές Αρχές με την κατηγορία του σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο και σε χωριό της Ροδόπης, στο πλαίσιο συντονισμένης διασυνοριακής επιχείρησης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι εργάζονταν σε ναυπηγείο του Αμβούργου και φέρονται να παρενέβησαν σε πλοία που προορίζονταν για επιχειρησιακή χρήση από το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, στην κορβέτα «Emden» φέρονται να είχαν τοποθετήσει περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο μηχανικής βλάβης. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκάλεσαν φθορές σε σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, αφαίρεσαν καπάκια από δεξαμενές καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας σε ηλεκτρονικά συστήματα. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό λίγο πριν από τον πρώτο απόπλου του πλοίου, στα μέσα Ιανουαρίου 2025, με προορισμό το Κίελο.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έρευνα των Αρχών του Αμβούργου σε συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελία, ενώ ταυτόχρονα διεξήχθησαν έρευνες σε κατοικίες των υπόπτων στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Τον συντονισμό των διασυνοριακών ενεργειών ανέλαβε η Eurojust, με έδρα τη Χάγη.

Η Εισαγγελία επισημαίνει ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές ή σημαντικές καθυστερήσεις, με άμεσο αντίκτυπο στην εθνική ασφάλεια της Γερμανίας και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων, ενώ η ανάλυση των κατασχεθέντων στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Γενική Εισαγγελία υπενθυμίζει ότι, έως την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας, ισχύει πλήρως η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Eurojust

Για την υπόθεση η Eurojust ανακοίνωσε: «Η συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών, υπό τον συντονισμό της Eurojust, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα δολιοφθοράς κατά γερμανικού αμυντικού εξοπλισμού. Η σύλληψη των υπόπτων, ενός Ρουμάνου και ενός Έλληνα υπηκόου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρονται να αποπειράθηκαν να διαπράξουν πράξεις δολιοφθοράς το 2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ρίψη περισσότερων από 20 κιλών λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρων πλοίων του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, η διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, η αφαίρεση ταπών από δεξαμενές καυσίμων, καθώς και η απενεργοποίηση ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας.

Εάν οι ενέργειες αυτές δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία και να καθυστερήσουν τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Χάρη στον συντονισμό της Eurojust, οι γερμανικές, ελληνικές και ρουμανικές αρχές συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της σημερινής ημέρας επιχειρήσεων, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός υπόπτου στην Ελλάδα και ενός ακόμη στη Γερμανία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων στη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι έρευνες για τις απόπειρες δολιοφθοράς συνεχίζονται.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες αρχές:

Γερμανία: Εισαγγελία Αμβούργου· Κρατική Αστυνομική Υπηρεσία Αμβούργου

Ελλάδα: Εισαγγελία Εφετών Θράκης· Ανακριτής Κομοτηνής· Τμήμα Ασφάλειας και Δίωξης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Ρουμανία: Εισαγγελία του Ανωτάτου Ακυρωτικού και Δικαστικού Συμβουλίου - Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρική Υπηρεσία - Τμήμα Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κονστάντζας - Ρουμανική Αστυνομία».

Η κορβέτα «Emden» και το πρόγραμμα

Η κορβέτα «Emden», που καθελκύστηκε στις αρχές Μαΐου 2024 στο ναυπηγείο Blohm + Voss, πραγματοποίησε την πρώτη μακρά δοκιμαστική πλεύση της στα μέσα Ιανουαρίου 2025. Ανήκει στις πέντε νέες κορβέτες κλάσης 130 που παραγγέλθηκαν το 2017, στο πλαίσιο εξοπλιστικού προγράμματος συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.